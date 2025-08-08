Llevará Gobierno Municipal servicios gratis para mascotas al Parque El Platanito

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, llevará servicios gratuitos para mascotas este sábado 9 de agosto, de 8:00 a 11:30 horas, o agotar existencias, a la colonia Infonavit Nacional, en el Parque El Platanito, ubicado en la avenida Juan Escutia.

Cada mascota podrá acceder a uno o varios servicios como vacunación antirrábica, desparasitación, Registro Municipal de Mascotas y cartilla de vacunación.

Además, la dependencia invita a las y los asistentes a llevar objetos reciclables como tapitas de plástico, botes de aluminio, anillas y llaves en desuso para intercambiarlos por una planta endémica.

Se recomienda llegar temprano, ya que los servicios se brindarán conforme al orden de llegada y hasta agotar existencias.