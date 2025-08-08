Llevan policías municipales pláticas de prevención de la violencia a colonia Diaz Ordaz

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), llevo durante una semana pláticas informativas y actividades lúdicas a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de la colonia Díaz Ordaz para reforzar la prevención de la violencia.

Lo anterior mediante la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia Familiar y de Genero (UAVI), quienes acudieron al centro comunitario Díaz Ordaz para abordar temas como los derechos de niñas, niños y adolescentes, violencia en el noviazgo, así como en adultos mayores concientización sobre violencia familiar y de género, atención, prevención y detección de casos.

Asimismo, policías del grupo de Proximidad convivieron con las personas, además compartieron experiencias y vivencias para generar mayor cercanía con los vecinos.

La corporación continúa con los programas preventivos para crear conciencia sobre los temas de relevancia para la sana convivencia dentro y fuera de los hogares chihuahuenses.