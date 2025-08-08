Reconocen a comunidad científica

El Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), órgano adscrito a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) del Gobierno del Estado, entregó reconocimientos y certificaciones a investigadoras e investigadores que forman parte del Sistema Estatal de Investigadores, como parte de una estrategia para fortalecer y visibilizar el trabajo científico en Chihuahua.

Francisco Turati, titular del I2C, destacó que este evento responde a una encomienda directa de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para reconocer el papel de la comunidad académica, más allá del apoyo institucional que ya se les brinda.

“La idea es agradecer y visibilizar su labor, porque esta es la base del conocimiento que se genera en Chihuahua, para Chihuahua y para el mundo”, subrayó Turati durante el acto.

Actualmente, el Sistema Estatal de Investigadores cuenta con 243 integrantes activos, cifra que sigue creciendo gracias a una convocatoria abierta de forma permanente. Esto permite que cualquier persona dedicada a la investigación en el estado pueda incorporarse, previa validación de sus credenciales académicas.

Turati resaltó que uno de los objetivos centrales del I2C es mantener actualizado el banco de investigadores en distintas áreas del conocimiento, lo cual fortalece la vinculación entre academia, gobierno e industria, y genera un impacto directo en la competitividad de la entidad.

“El sistema no solo es una base de datos, sino una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del estado”, puntualizó.

Las y los interesados pueden consultar los requisitos e iniciar su registro a través del sitio web oficial del Instituto de Innovación y Competitividad.