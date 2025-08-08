Juarense representará a México en España.

Ramiro Núñez, boxeador juarense en la categoría de 80 kilogramos junior, se consagró campeón nacional en la ciudad de Puebla, por segunda ocasión.



Su triunfo en los Juegos Nacionales CONADE 2025, le otorgó un lugar en la selección mexicana para representar a nuestro país en el torneo internacional que se llevará a cabo del 6 al 12 de octubre en La Nucía, España.



Núñez logró consolidarse como uno de los mejores exponentes juveniles del país, al repetir la hazaña en uno de los deportes más complicados de los juegos nacionales,



Logró avanzar a la final, tras derrotar en cuartos de final a su rival de Morelos, para luego superar al peleador de Veracruz en semifinales; en la gran final se colgó el oro al derrotar al representante de San Luis Potosí.



Ramiro Núñez es dirigido por el coach Edgar “Campeón” García, quien ha realizado un trabajo conjunto entre atleta y entrenador, el cual ha rendido frutos en competencias nacionales e internacionales, llevando a Núñez a convertirse en una realidad del boxeo juarense.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email