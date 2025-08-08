Congreso tendrá la última palabra en la reforma electoral, afirma Monreal
fuente: unotv
El Congreso de la Unión tendrá la última palabra en la configuración y, en su caso, aprobación de la reforma electoral, aun cuando la Comisión que encabeza Pablo Gómez convoque a foros de trabajo, advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.
“Nosotros al final no nos desesperamos, ni nos precipitamos; si nos solicitan, seguramente los diputados de todos los grupos parlamentarios optarán por ir, o no, a estos foros de debate; pero esa misma reforma que se proponga mediante una iniciativa del Ejecutivo tendrá que llegar aquí y nosotros tendremos que ampliar la discusión.
“Estamos conscientes de que lo que se logre concretar, acordar, consensuar en esta comisión tendrá que ser presentado a alguna de las dos cámaras para su aprobación o no”Ricardo Monreal / coordinador diputados de MorenaMientras que, para el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, el tema clave es la representación proporcional.