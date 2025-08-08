Green Dunas Adventure Fest 2025 posiciona a Samalayuca como referente de turismo en el norte.

Con una asistencia de más de 400 personas, el Green Dunas Adventure Fest 2025 se consolidó como uno de los eventos más relevantes de turismo sostenible en la región, combinando actividades recreativas, impulso económico local y conciencia ambiental en el entorno de las Dunas de Samalayuca.



Realizado a inicios de este mes de agosto, el festival contó con la colaboración de autoridades de los tres órdenes de Gobierno, incluyendo la Dirección de Promoción Turística de la Dirección General de Desarrollo Económico de Juárez, la Dirección de Ecología Municipal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y representantes de áreas naturales protegidas.



Durante más de 15 horas, las familias participaron en caminatas ecológicas, sandboarding, fútbol burbuja, experiencias holísticas, talleres de educación ambiental y actividades para niñas y niños, guiadas por especialistas y colectivos locales.



También se instalaron productores agropecuarios de Samalayuca y comerciantes que ofrecieron productos como miel, hortalizas, salsas artesanales, souvenirs y gastronomía regional.



Entre las acciones de sustentabilidad se entregaron 120 arbolitos, se distribuyeron 200 bolsas ecológicas para recolección de residuos, se eliminó el uso de popotes y se implementaron sistemas de reciclaje, todo dentro del polígono autorizado por la CONANP.



El evento fue posible gracias a alianzas con empresas, comercios y organizaciones, además del apoyo del Gobierno Municipal.



La coordinación institucional y la variedad de actividades recibieron reconocimiento de la comunidad y las autoridades, quienes coincidieron en la importancia de dar continuidad y profesionalizar futuras ediciones, con el objetivo de posicionar a Ciudad Juárez y Samalayuca como un destino líder en turismo responsable en el norte de México.

