AMLO, el rey de la corrupción. 

Por: Luis Villegas Montes

Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de dos libros: El gran corruptor[1] y El rey del cash,[2] ambos de Elena Chávez.

Hay dos afirmaciones contenidas en ambos libros que, en forma resumida, sirven para ilustrar el punto de vista que pretendo hacer prosperar con estos párrafos y que no tiene que ver con lo obvio: la ingente cantidad de dinero que ha costado llevar a AMLO al poder; en el primero se lee: “Hay tres cosas que no se pueden ocultar: el humo, el amor y el dinero”; en el segundo, que: “Durante las dos últimas campañas presidenciales de López Obrador se dieron muchas vilezas. Una de las más memorables fue contra quien encumbró al tabasqueño en la política mexicana. Me refiero al líder moral y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano […]”.

La primera afirmación es útil porque en forma simple, clara y sencilla nos ilustra sobre algo evidente: hay cosas inocultables. Esas cosas inocultables son las que saltan, y asaltan, a la vista. Hay cosas obvias que no necesitan explicaciones y que sirven para confirmar el popular dicho de que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Hay un montón de personas que a lo largo y ancho del país ven con buenos ojos lo que ocurre en el transcurso de la actual administración; y que sobre la base de los yerros mayúsculos cometidos en el pasado inmediato por los partidos PAN, PRI y PRD, consideran que MORENA lo puede hacer, o lo está haciendo, mejor. Hay varias afirmaciones que, sobre esa misma base, desvirtúan la gestión de las últimas tres o cuatro administraciones.

Hablando de las mentiras del presidente y de su partido, MORENA, veamos cuatro de las afirmaciones contundentes, supuestamente indiscutibles e indubitables, de las que se hace eco la chairiza entera: se construyó una refinería, se combatió la corrupción, no se han contratado créditos para financiar la operación gubernamental y ya no ha masacres.

Sobre la refinería, AMLO sostuvo que estaría produciendo gasolina en julio 2023, mintió.[3] De hecho, originalmente, iba a entrar en operación en 2021, lo que no ocurrió y se retrasó; y no solamente no ocurrió eso, sino que su entrada en operación se atrasó ¡dos años más!;[4] y, para colmo, el costo originario de 8 mil millones de dólares, ya rebasó los 20 mil millones.[5]

Hablando de la corrupción, el presidente volvió a mentir. Considerando sólo dos temas, el huachicol y Segalmex, se tiene que en el primero, con datos de PEMEX, a cinco años de distancia, el robo de combustibles e hidrocarburos “con cargo a las finanzas públicas sigue siendo un fenómeno latente y, aunque se avanzó sustancialmente, de acuerdo con la información oficial, ni por asomo se ve la posibilidad de que acaben con ese lastre”;[6] por lo que hace a Segalmex, la diputada, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, dio a conocer que el quebranto en Segalmex, Diconsa y Liconsa “no fue por 9 mil millones de pesos como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que es de 20 mil millones de pesos”.[7]

Por lo que hace a los préstamos, aunque el presidente de la República ha afirmado en repetidas ocasiones que durante su administración no ha aumentado la deuda de México, “lo cierto es que desde 2019, la Secretaría de Hacienda ha solicitado alrededor de 14 créditos con organismos internacionales”;[8] y para el próximo año (2024), “el gobierno solventará 21.5 de cada 100 pesos de gasto con deuda”,[9] algo insólito y nunca visto en el país. Una mentira más.

Por lo que hace al número de masacres, solamente en 2023, ocurrieron más de 425 en todo el territorio nacional.[10]

Demostrada la patológica tendencia de AMLO a contar mentiras, ¿dónde está la capacidad crítica de los ciudadanos que avalan la gestión del presidente o de su partido? Si usted lee estas líneas, hágase un favor, sobre todo, hágale un favor a México, infórmese; busque las notas que destacan la información que el propio gobierno suministra; con sus palabras, a diario, el gobierno se hiere a sí mismo porque lo cierto es que el desastre de administración es inocultable, sólo un tonto o un ciego no puede verlo.

Por lo que hace a El rey del cash y la traición a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, no es dable olvidar que fue el ingeniero quien invitó al tabasqueño a formar parte de su grupo, en el cual estaban Porfirio Muñoz Ledo, Heberto Castillo y otros políticos de izquierda, para iniciar la lucha por quitarle la hegemonía al PRI; es de recordar cómo AMLO sistemáticamente ha ido traicionando a todos aquellos que lo ayudaron a encumbrarse, empezando por el PRD, al que prácticamente hundió hasta las catacumbas de la política nacional.

El presidente de la República no es más que eso: un puñado de mentiras y el epítome de la traición.

Luis Villegas Montes.

