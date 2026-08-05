Sigue abierto Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional

El Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) es el sistema de carrera que tiene por objeto profesionalizar al personal que desempeña funciones sustantivas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). A través del SPEN se garantiza que el ingreso, permanencia, desarrollo profesional y promoción del personal se realicen con base en los principios de mérito, igualdad de oportunidades, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones electorales y a la organización de elecciones confiables.

A nivel nacional, en el sistema de los OPLE, la estructura del Servicio se integra por 774 plazas. Con corte al 17 de julio de 2026, se reportan 585 plazas ocupadas, lo que representa el 76% del total, y 189 plazas vacantes, equivalentes al 24%. De estas vacantes, 176 plazas fueron declaradas para concursarse mediante el Concurso Público 2026, distribuidas en 31 cargos y puestos de 28 Organismos Públicos Locales Electorales, entre ellos el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

¿Qué es el Concurso Público SPEN OPLE 2026?

El Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales es el mecanismo mediante el cual se seleccionará, con base en criterios de mérito, conocimientos y competencias, a las personas que ocuparán diversas plazas vacantes del SPEN en los organismos electorales locales.

El concurso es organizado y ejecutado por el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), en coordinación, con los OPLE, en este caso, con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Como se señaló, en esta ocasión el concurso tiene alcance nacional, para esta edición se concursan 176 plazas, correspondientes a 31 cargos y puestos, distribuidas en 28 entidades federativas. La convocatoria busca fortalecer las capacidades institucionales de los OPL mediante la incorporación de personal calificado, bajo principios de mérito, imparcialidad, objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades.

El SPEN tiene como finalidad contar con personal especializado y profesional que contribuya al adecuado desarrollo de las funciones electorales. El Concurso Público constituye la vía primordial de ingreso al Servicio.

Chihuahua en el Concurso Público 2026

Para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se encuentran contempladas 3 plazas vacantes:

Cargo o puesto Plazas Coordinación de lo Contencioso Electoral (Exclusiva para mujeres) 1 Asistencia Técnica de Organización Electoral 1 Asistencia Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos 1 Total Chihuahua 3

¿En qué consiste cada plaza en el IEE Chihuahua?

Coordinación de lo Contencioso Electoral. Misión: Supervisar los actos y hechos que puedan afectar la equidad en la contienda electoral, dentro y fuera de los procesos electorales, y coordinar las funciones de lo Contencioso Electoral. Objetivo: Asegurar la correcta y oportuna ejecución de los procedimientos sancionadores previstos en la legislación electoral y demás disposiciones aplicables. Funciones principales: Coordinar la asesoría y defensa jurídica del Instituto; dirigir la sustanciación de procedimientos sancionadores y medios de impugnación; coordinar notificaciones y actuaciones de los expedientes; y validar proyectos de resolución. Perfil: Licenciatura en Derecho, con título o cédula profesional y 3 años de experiencia laboral en los últimos 10 años. Competencias destacadas: Liderazgo, análisis y toma de decisiones bajo presión, atención de asuntos jurídicos, planeación y seguimiento de proyectos. Sueldo: $63,018.21(Sesenta y tres mil dieciocho pesos 21/100 M.N.)

Asistencia Técnica de Organización Electoral.

Misión: Coadyuvar en el desarrollo de las funciones relacionadas con la organización de los procesos electorales locales y, en su caso, mecanismos de participación ciudadana, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales.

Coadyuvar en el desarrollo de las funciones relacionadas con la organización de los procesos electorales locales y, en su caso, mecanismos de participación ciudadana, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales. Objetivo: Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos del proceso electoral local, verificando su apego a la normativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos del proceso electoral local, verificando su apego a la normativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Funciones principales: Dar seguimiento a Asambleas Distritales y Municipales; documentación y materiales electorales; instalación de casillas; bodegas y resguardo de materiales; SIJE; recolección de paquetes; cómputos y estadística electoral.

Dar seguimiento a Asambleas Distritales y Municipales; documentación y materiales electorales; instalación de casillas; bodegas y resguardo de materiales; SIJE; recolección de paquetes; cómputos y estadística electoral. Perfil: Educación Media Superior, con certificado; preferentemente área Económico-Administrativa, y 1 año de experiencia laboral en los últimos 10 años.

Educación Media Superior, con certificado; preferentemente área Económico-Administrativa, y 1 año de experiencia laboral en los últimos 10 años. Competencias destacadas: Trabajo en equipo, innovación, seguimiento de planes y proyectos, almacenamiento de documentación y material electoral y procesamiento informático.

Trabajo en equipo, innovación, seguimiento de planes y proyectos, almacenamiento de documentación y material electoral y procesamiento informático. Sueldo: $33,990.43 (Treinta y tres mil novecientos noventa pesos 43/100 M.N.)

Asistencia Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Misión: Garantizar los procesos que permitan a partidos políticos y candidaturas acceder a la asignación, recepción y ejercicio de recursos públicos y demás prerrogativas previstas constitucionalmente.

Garantizar los procesos que permitan a partidos políticos y candidaturas acceder a la asignación, recepción y ejercicio de recursos públicos y demás prerrogativas previstas constitucionalmente. Objetivo: Promover la transparencia y observancia de la normativa en el registro, participación electoral y nombramiento de representantes, así como en la asignación de financiamiento, radio, televisión y franquicias postales.

Promover la transparencia y observancia de la normativa en el registro, participación electoral y nombramiento de representantes, así como en la asignación de financiamiento, radio, televisión y franquicias postales. Funciones principales: Elaborar estudios sobre topes de gastos y financiamiento público; revisar registros de partidos, coaliciones y candidaturas; apoyar el registro de candidaturas; atender el registro de representantes; asesorar sobre constitución de partidos y coordinar el acceso a radio, televisión y franquicias postales.

Elaborar estudios sobre topes de gastos y financiamiento público; revisar registros de partidos, coaliciones y candidaturas; apoyar el registro de candidaturas; atender el registro de representantes; asesorar sobre constitución de partidos y coordinar el acceso a radio, televisión y franquicias postales. Perfil: Educación Media Superior, con certificado; preferentemente área Económico-Administrativa, y 1 año de experiencia laboral en los últimos 10 años.

Educación Media Superior, con certificado; preferentemente área Económico-Administrativa, y 1 año de experiencia laboral en los últimos 10 años. Competencias destacadas: Negociación, desarrollo de normativa, determinación de financiamiento público y registro de actos de partidos y agrupaciones políticas.

Negociación, desarrollo de normativa, determinación de financiamiento público y registro de actos de partidos y agrupaciones políticas. Sueldo: $33,990.43 (Treinta y tres mil novecientos noventa pesos 43/100 M.N.)

¿Por qué es importante este concurso?

La profesionalización del personal electoral es un elemento fundamental para garantizar elecciones confiables. El SPEN permite que determinadas funciones técnicas y ejecutivas de las autoridades electorales sean desempeñadas por personas seleccionadas mediante procedimientos públicos y objetivos, privilegiando conocimientos, competencias, mérito y experiencia, y no criterios políticos.

Para los OPL, esto significa contar con personal especializado y permanente que dé continuidad a las funciones electorales aun entre un proceso electoral y otro. El concurso busca fortalecer las capacidades institucionales de los OPL mediante la incorporación de personal calificado.

Debe destacarse que este concurso no solamente sirve para ocupar plazas vacantes; representa un mecanismo para fortalecer la profesionalización de las instituciones electorales locales. La ciudadanía puede tener la certeza de que quienes ingresen al Servicio serán seleccionados mediante un procedimiento basado en el mérito, con reglas previamente establecidas y bajo criterios de igualdad, transparencia y objetividad.

Por ello, el concurso representa una oportunidad para fortalecer la estructura profesional del IEE Chihuahua y garantizar continuidad y especialización en funciones que son fundamentales para la organización de los procesos electorales.

Igualdad, paridad e inclusión

Uno de los elementos que vale la pena destacar es que el concurso no se limita a un esquema de competencia por calificación.

De las 176 plazas vacante a nivel nacional:

49 serán exclusivas para mujeres.

62 se asignarán mediante el criterio de alternancia paritaria.

65 se asignarán mediante el criterio de mayor calificación final.

Además, la convocatoria incorpora medidas de inclusión, accesibilidad y ajustes razonables para garantizar la participación en condiciones de igualdad y no discriminación.

Como se refirió, la vacante del cargo de la Coordinación de lo Contencioso Electoral en el IEE Chihuahua, es exclusiva para mujeres. Dado que si bien se cuenta con paridad en la totalidad de los cargos ocupados (cinco hombres y cinco mujeres), de las cinco coordinaciones adscritas al IEE Chihuahua, tres se encuentran ocupadas por hombres, una por una mujer y una corresponde a la vacante.

¿Quién puede participar?

El concurso está dirigido a las personas interesadas en ingresar al SPEN que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa y la convocatoria.

Entre los requisitos generales se encuentran, entre otros:

Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de los derechos políticos y civiles.

Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

No ser militante de algún partido político.

No haber sido registrada por un partido político a un cargo de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación.

No ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

No haber sido separada del Servicio, del Instituto o del OPLE por alguno de los supuestos previstos en las fracciones VI a la XII de los artículos 243 y 434 del Estatuto, dentro del año inmediato anterior a la emisión de la Convocatoria.

No estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal.

No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo.

Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño adecuado de sus funciones.

Cumplir con el perfil específico del cargo o puesto.

Aprobar las evaluaciones y procedimientos establecidos en la convocatoria.

Presentar con firma autógrafa el formato a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género (Formato “8 de 8 contra la violencia”).

Debe aclararse que cada plaza tiene además requisitos específicos de formación académica y experiencia profesional, por lo que las personas interesadas deben revisar el catálogo correspondiente a Chihuahua (Ver respuesta de la pregunta 4).

Etapas y calendario

El concurso se desarrolla en nueve etapas.

ETAPA PERIODO Difusión de la Convocatoria 30 de julio al 14 de agosto de 2026 Registro y postulación 7 al 14 de agosto de 2026 Confirmación de asistencia al examen de conocimientos 24 al 28 de agosto de 2026 Aplicación del examen de conocimientos 19 de septiembre de 2026 Carga de documentos para verificación de requisitos 10 al 16 de octubre de 2026 Aplicación de la evaluación psicométrica 7 de noviembre de 2026 Aplicación de entrevistas A partir del 18 de noviembre de 2026 Publicación de calificaciones finales Prevista a partir de la segunda semana de diciembre de 2026 Designación de personas ganadoras A partir del 21 de diciembre de 2026 y hasta el 15 de enero de 2027

Se considera necesario destacar por lo menos, lo siguiente:

El concurso se encuentra en la Etapa 1: Publicación y difusión de la Convocatoria.

El registro y postulación comenzarán el 7 de agosto.

El periodo de registro concluirá el 14 de agosto.

El examen de conocimientos se realizará del 24 al 28 de agosto.

¿Cómo se seleccionará a las personas ganadoras?

El procedimiento contempla diversas evaluaciones y etapas sucesivas. La lógica general es que las personas aspirantes avancen conforme acrediten cada una de las etapas previstas en la convocatoria, hasta llegar a la integración de la calificación final y, posteriormente, a la designación de las personas ganadoras.

Un aspecto importante es que no se trata simplemente de presentar un examen y obtener una plaza. La selección comprende distintas fases de evaluación, verificación de requisitos, evaluación psicométrica y entrevistas.

Esto permite que la decisión final considere tanto conocimientos como competencias y otros elementos previstos en la convocatoria.

Una de las cuestiones más importantes a dejar en claro es que las plazas no se asignan discrecionalmente.

El Concurso Público es la vía primordial de ingreso al SPEN y tiene como finalidad seleccionar a quienes, con base en sus conocimientos y competencias y el orden de prelación obtenido, ocuparán los cargos y puestos vacantes.

Esto permite diferenciar claramente el concurso de una contratación ordinaria.

En concreto, no se trata de una contratación directa. Es un concurso público, con reglas, etapas, evaluaciones y criterios de selección previamente establecidos. La finalidad es que las plazas sean ocupadas por las personas que demuestren tener los conocimientos y competencias necesarios para desempeñar una función electoral especializada.

Fuente de consulta para las personas interesadas

El INE tiene habilitado el micrositio específico del Concurso Público 2026 – Sistema OPLE, donde se encuentran la convocatoria, declaratoria de vacantes, catálogo de plazas por entidad, requisitos, guía de estudio y calendario. Disponible en el sitio siguiente:

También pueden consultarse las redes sociales oficiales del IEE Chihuahua, así como el sitio oficial en el cual se encuentra un banner que redirecciona al micrositio del Concurso Público.