Llaman a proteger plantas nativas; extracción afecta sustentabilidad de la ciudad

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (IMPLAN), exhorta a cuidar las plantas silvestres de cerros y áreas naturales, ya que esto contribuye a la planeación urbana sustentable y al equilibrio del territorio.

Cada planta, arbusto o cactácea cumple una función importante: ayuda a conservar el suelo, captar agua de lluvia y brindar alimento y refugio a la fauna silvestre.

Para proteger la flora nativa, se recomienda adquirir plantas en viveros autorizados, bancos de germoplasma o proyectos de propagación comunitaria, evitando ejemplares extraídos de la naturaleza.

Como parte de las acciones para impulsar una ciudad más sustentable, el IMPLAN pone a disposición la Paleta Vegetal, donde la ciudadanía puede consultar que especies son más adecuadas para plantar en Chihuahua. El documento puede consultarse y descargarse de manera gratuita en el siguiente enlace: qrco.de/bgjzy2.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el IMPLAN fortalecen una planeación urbana que integra el crecimiento ordenado de Chihuahua Capital con la conservación de su patrimonio natural.