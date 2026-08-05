Concluye el Diplomado de Guías de Turistas de la ruta Creel–Sierra Tarahumara

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, entregó 25 credenciales federales a guías de turistas, quienes concluyeron satisfactoriamente el Diplomado de Formación de Guías de Turistas de la Ruta Creel–Sierra Tarahumara.



La entrega se realizó al concluir el programa de capacitación, desarrollado en coordinación con el municipio de Bocoyna e impartido por la Universidad Regional del Norte, con base en la NOM-08-TUR-2002.

El curso tuvo una duración de 322 horas, distribuidas a lo largo de tres meses de formación teórica y práctica.



Esta acción forma parte de la estrategia para fortalecer la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos a fin de elevar la calidad de la atención que se brinda a las y los visitantes.

Las y los participantes recibieron capacitación en temas relacionados con la historia, cultura, gastronomía, el patrimonio natural y los principales atractivos de la región.



La ceremonia fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos.

También estuvieron presentes en representación del rector de la URN, Carlos González Montijo; el subsecretario de Turismo, Enrique Toledo García; la representante del Ayuntamiento de Bocoyna, Cecilia Heredia Contreras; y la directora de Calidad Turística, María Jesús Soto Sánchez.



Con este proceso de certificación, la Secretaría de Turismo fortalece la calidad de los servicios turísticos en el estado, al brindar mayor certeza y confianza a las y los visitantes.