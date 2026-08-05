Respalda Caballo Lozoya a Maru Campos

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Alfredo “Caballo” Lozoya Santillán, expresó su respaldo a la gobernadora Maru Campos Galván, al considerar que las acciones y señalamientos provenientes de la Federación responden a una persecución política derivada de la estrategia de seguridad implementada en Chihuahua.

Luego de que la mandataria estatal denunciara presuntas amenazas y actos de persecución dirigidos hacia ella, su patrimonio y su familia por parte de instancias federales, Lozoya manifestó que el Gobierno Federal utiliza las investigaciones y procesos judiciales con fines político-electorales, especialmente ante la cercanía de los próximos comicios.

El dirigente de Movimiento Ciudadano argumentó que, a su juicio, la administración federal ha puesto la atención sobre gobiernos de oposición, mientras mantiene una postura distinta frente a mandatarios de otras entidades que, dijo, enfrentan señalamientos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“A Maru Campos la están presionando por enfrentar al crimen organizado, mientras hay gobernadores que realmente tienen señalamientos de colusión y no reciben el mismo trato”, expresó Lozoya.

Añadió que el Gobierno Federal enfrenta diversos problemas en distintas entidades del país, por lo que consideró que las acciones emprendidas contra la administración estatal de Chihuahua obedecen a una estrategia de carácter político más que jurídico.