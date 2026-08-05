Será Chihuahua sede de encuentro regional de contralores del país

La Secretaría de la Función Pública (SFP) será la anfitriona de la reunión de la Región Noroeste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), en la que participarán representantes de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Durante este jueves y viernes, representantes de distintas entidades del país se reunirán en la capital para compartir experiencias y fortalecer la manera en que los gobiernos vigilan el uso correcto de los recursos públicos.

La Región Noroeste está integrada por cinco estados que trabajan de manera coordinada para impulsar una gestión pública más eficiente y confiable en beneficio de sus habitantes.

En representación del Gobierno del Estado, el secretario de la SFP, Roberto Javier Fierro Duarte, presentará los avances de dos proyectos enfocados en fortalecer el control interno de las instituciones.

Uno orientado a mejorar la elaboración de reglamentos y estatutos internos, y otro dedicado a capacitar al personal en la prevención de la corrupción y la mejora continua.