Detienen a motociclista con posible droga

Policías municipales adscritos a la Base de Operación Interinstitucional 3, también conocida como Célula BOI, efectuaron la detención de un hombre en la colonia Cerro de la Cruz al encontrarle una porción de aparente cristal para elaborar alrededor de 20 paquetes individuales, durante un patrullaje ordinario de prevención y seguridad en dicho sector.

Agentes de la Policía Municipal y militares de la Secretaría de la Defensa Nacional observaron cerca de la medianoche una motocicleta circulando sin la placa correspondiente en las calles 68 y Coronado y de inmediato le pidieron al conductor detenerse para hacer una revisión.

Si bien el vehículo de la marca Vento no presentaba mayor detalle, al efectuar la inspección protocolaria a quien se identificó como Luis Yahir F. P., de 19 años de edad se le encontró una bolsa de plástico con un producto granuloso de color blanco, en apariencia cristal, el cual se aseguró como evidencia para la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, mientras su motocicleta se resguardó en patios del C-7 estatal.