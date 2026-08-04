Alex Domínguez pide a Morena transparentar supuesto uso de bonos legislativos

El diputado federal del PRI y presidente del Comité Directivo Estatal del partido, Alex Domínguez, consideró que, si los señalamientos sobre el presunto uso de bonos legislativos por parte de diputados federales de Morena son ciertos, corresponderá a ese grupo parlamentario explicar con claridad el destino de esos recursos y rendir cuentas ante las instancias competentes.

Lo anterior, luego de que un reporte periodístico de alcance nacional señalara que legisladores morenistas habrían destinado parte de un bono legislativo mensual de hasta 160 mil pesos a gastos personales, entre ellos alimentos, combustible, renta de inmuebles, manejo de redes sociales e incluso conceptos como “cenas románticas”, además de otros desembolsos que, según la publicación, no contarían con comprobación fiscal o evidencia documental.

Al respecto, Domínguez comentó que desconoce si los diputados federales de Morena reciben ese tipo de prestaciones extraordinarias; sin embargo, manifestó que, de existir, deben transparentar su aplicación y justificar plenamente el uso de los recursos públicos.

Expresó que, en el caso de la bancada del PRI, los legisladores únicamente perciben su dieta y los recursos destinados a cubrir actividades propias de la función legislativa, como transporte, alimentación, viáticos y boletos de avión, los cuales, dijo, se encuentran sujetos a estrictos mecanismos de fiscalización.

El legislador priista explicó que esos gastos deben comprobarse mensualmente mediante facturación y documentación correspondiente, por lo que aseguró que existe un control permanente sobre el ejercicio del recurso público.

“Si alguien recibe recursos adicionales, tendrá que responder ante la instancia correspondiente y explicar en qué se aplicaron”, comentó.

Domínguez manifestó que el manejo del presupuesto debe realizarse con responsabilidad, debido a que proviene del erario y pertenece a los ciudadanos, por lo que cualquier recurso asignado a los legisladores debe ejercerse con transparencia y conforme a la normatividad vigente.

Finalmente, reiteró que desconoce las condiciones particulares bajo las que opera la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, pero insistió en que cualquier señalamiento sobre el uso de recursos públicos debe aclararse oportunamente para evitar dudas sobre su correcta aplicación.