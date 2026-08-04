Hallan restos humanos durante cateo en vivienda de la colonia Rosario

Un fuerte operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado se desplegó la tarde de este martes en un domicilio de la colonia Rosario, donde agentes de la Unidad de Personas Ausentes y/o Desaparecidas localizaron restos humanos durante el cumplimiento de una orden de cateo.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 56 y Justiniani. En el interior del inmueble, los investigadores encontraron restos que, de manera preliminar, corresponderían a una persona y que estaban envueltos en una cobija de color amarillo.

El lugar fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron un amplio perímetro de seguridad mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales procesaban la escena y recababan indicios para la investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias del hallazgo, por lo que se espera que en las próximas horas emita información oficial conforme avancen las indagatorias.