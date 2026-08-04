Le dan 12 años de prisión a mujer por fraude superior a 5 millones de pesos

El Ministerio Público de la Fiscalía Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años y 6 meses de prisión en contra de Brissa Magaly R. A., por el delito de fraude cometido a un grupo de personas a quienes causó un detrimento patrimonial de más de 5 millones de pesos.

Mediante un Juicio Oral, se determinó además del tiempo de prisión, el pago de la reparación del daño integral por la cantidad de 5 millones 320 mil pesos en favor de las cinco víctimas, quienes denunciaron los hechos ante esta representación social.

En torno a los hechos, el Ministerio Público pudo documentar que, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo del 2022 al 29 de junio del 2023, en la localidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, la ahora sentenciada engañó a las víctimas.

El informe señala que les hizo creer que tenía una sociedad legalmente constituida dedicada a otorgar préstamos con intereses y que, si le entregaban su dinero, a cambio les daría utilidades bajo la mentira de que el dinero se invertiría en préstamos personales.

Les hizo creer que dichas operaciones les generarían utilidades con los intereses, logrando que las víctimas le entregaran dinero mediante maquinaciones como la entrega de pagarés que “acreditaban” las cantidades entregadas.

Además de las jugosas ganancias, les prometía un seguro de vida, del cual serían beneficiarios por si algo le pasaba a la hoy sentenciada, todo lo cual resultó falso.

Se pudo conocer que del mismo dinero que captaba, pagaba comisiones y se quedaba con el dinero restante, el cual jamás prestó, ya que la supuesta empresa jamás existió.

La mujer fue detenida mediante una orden de aprehensión en el mes de junio del 2024 por agentes ministeriales, quienes la ubicaron en la ciudad de Chihuahua, en el Periférico de la Juventud y Juan Escutia.

La resolución de sentencia tuvo lugar durante la audiencia celebrada el 31 de julio del 2026.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.