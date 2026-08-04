Aseguran a dos jóvenes por probable intento de homicidio contra menor de edad

Dos hombres al parecer relacionados con la agresión armada que sufrió un menor de edad en la colonia Pavis Borunda, fueron detenidos momentos después por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y presentados ante la Fiscalía General del Estado con el fin de determinar su probable responsabilidad en los hechos.

Los detenidos son Brayan L. CH., de 21 años y Ángel Ulises S. R., de 22 y fueron ubicados con apoyo de cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua, PECUU, en las calles Venceremos y 38 de la colonia 11 de Febrero, cuando circulaban en una motocicleta de la marca Italika, presuntamente la misma en que llegaron y se fueron al momento de la agresión.

Según el reporte, el menor lesionado con disparos se encontraba en el parque de calles 102 y Buenavista cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y abrieron fuego, hecho que ocasionó la movilización de los agentes municipales y gracias al seguimiento de cámaras lograron su ubicación y detención más tarde para ser llevados al Centro Municipal de Detención y posteriormente trasladarlos a la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a la investigación.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.