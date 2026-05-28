Atacan a balazos a hombre durante fiesta en Romanzza; logra refugiarse herido en una vivienda

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó lesionado tras ser atacado a balazos la mañana de este jueves en el fraccionamiento Montolivo, ubicado en la zona de Romanzza.

Los hechos ocurrieron sobre el Circuito Calabria, donde de acuerdo con información preliminar, la víctima convivía con varias personas en una fiesta que se extendió hasta la madrugada.

Versiones recabadas en el lugar señalan que el hombre habría sido llamado desde el exterior del domicilio y, al salir, sujetos armados abrieron fuego en su contra.

Tras el ataque, la víctima intentó ponerse a salvo ingresando nuevamente a la vivienda; sin embargo, recibió impactos de bala en el brazo y la espalda.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y solicitaron apoyo médico. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.

En la escena fueron localizados varios casquillos percutidos, presuntamente calibre 9 milímetros. La zona quedó acordonada mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes.