Diputados aprueban anular elecciones por intervención extranjera

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución para anular elecciones cuando se acredite una intervención extranjera.

Dicho proyecto fue avalado la mañana de este jueves 28 de mayo de 2026 con un total de 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención.

La iniciativa fue presentada por Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de los diputados de Morena.