Blindan Congreso previo a discusión sobre matrimonio igualitario; se manifiesta comunidad Lgtq+

Elementos de la Policía Municipal fueron desplegados este miércoles en las inmediaciones del Congreso del Estado previo a la sesión ordinaria donde se discutirá la modificación al Código Civil relacionada con el matrimonio igualitario.

El reforzamiento de seguridad se realizó tras los antecedentes de protestas y momentos de tensión registrados en sesiones anteriores, en las que colectivos LGBT y grupos religiosos protagonizaron confrontaciones verbales dentro y fuera del recinto legislativo.

Uno de los episodios más intensos ocurrió recientemente en Ciudad Juárez, donde se registraron empujones, gritos y el uso de gas de extintor durante una manifestación derivada del debate sobre las reformas al Código Civil.

Ante este contexto, autoridades estatales reforzaron la vigilancia para prevenir incidentes durante la sesión programada para este día.

Hasta el momento, el Congreso del Estado no ha informado sobre medidas adicionales al interior del recinto.