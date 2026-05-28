Continúa Gobierno Municipal llevando charlas “Hablar Salva Vidas” a instituciones educativas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), continúa acercando las charlas “Hablar Salva Vidas” a distintas instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de seguir impulsando espacios de diálogo sobre salud mental entre las y los jóvenes.

A través de estas actividades, se abordan temas relacionados con las emociones, manejo de situaciones personales, ansiedad, autoestima y la importancia de pedir apoyo cuando sea necesario.

Actualmente, se mantiene una agenda activa en diferentes planteles educativos, llevando estas pláticas a estudiantes para fomentar la conversación sobre salud mental y acercar herramientas de orientación.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que el IMPAS cuenta con espacios de atención psicológica, disponibles al marcar al 072 en las extensiones 2259, 2260 y 2261.

De igual manera, se encuentra disponible la línea de atención en crisis “Hablar Salva Vidas” *800, la cual brinda servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

El Gobierno Municipal continuará impulsando acciones enfocadas en la salud mental y el acompañamiento emocional de las y los jóvenes chihuahuenses.