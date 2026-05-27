Marco Bonilla acusa persecución política contra Maru Campos tras citatorio de la FGR

El alcalde de Marco Bonilla aseguró que existe una “persecución política” y una “caja china” en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras la citación emitida por la Fiscalía General de la República. El edil afirmó que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, un gobernador en funciones no puede ser citado a comparecer de la manera en que ocurrió en este caso.

“Ahí se ve a todas luces que hay una persecución política a un gobernador. De acuerdo a la ley no se le puede citar a comparecer, está prohibido”, declaró.

Bonilla señaló que existe una intención de desviar la atención pública mediante una “caja china”, para evitar hablar sobre temas relacionados con el crimen organizado y otros actores políticos.

“Yo creo que hay una intención de fabricar una caja china para que se platique más de una gobernadora valiente que combate de frente a la delincuencia organizada y desmantela narcolaboratorios, para no platicar de un narco gobernador que no solamente los protege, sino que además los incentiva”, expresó.

El presidente municipal sostuvo además que el tiempo le dio la razón a Maru Campos, pues aseguró que el citatorio estaba relacionado con la notificación del no ejercicio de la acción penal derivada de una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral.

“Lo que le iban a notificar es el no ejercicio de la acción penal por un supuesto delito denunciado por Javier Corral”, comentó.