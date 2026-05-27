Invita Gobierno Municipal a disfrutar una nueva edición de Rutas Culturales en Vistas del Norte

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a las familias chihuahuenses a disfrutar de una nueva edición de “Rutas Culturales”, programa que acerca el arte y la cultura a diferentes sectores de la ciudad mediante actividades gratuitas y multidisciplinarias para toda la comunidad.

En esta ocasión, las actividades se llevarán a cabo el próximo 10 de junio de 5pm a 8pm en las canchas de Vistas del Norte, donde las y los asistentes podrán disfrutar de mucho entretenimiento dirigido a todas las edades asi como varias sorpresas para los niños de la colonia.

Como parte de esta edición, el público podrá disfrutar de presentaciones de música, danza, teatro, juegos, muralismo comunitario y proyecciones, ademas de 3 talleres dirigidos a niños de arte y manualidades. Así mismo todos los asistentes podrán disfrutar de cortometrajes locales para toda la familia, en colaboración con el Festival de Cine Chihuahua (FECCH).

Además de las actividades escénicas y recreativas, “Rutas Culturales” busca generar espacios de convivencia y participación comunitaria, acercando experiencias culturales a niñas, niños, jóvenes y familias mediante dinámicas interactivas que fomentan la creatividad, la expresión artística y el encuentro entre vecinos a través del arte y la cultura.

Municipio continúa impulsando acciones que fortalecen el tejido social, promueven el acceso equitativo a la cultura y generan espacios de encuentro para las familias chihuahuenses en distintas zonas de la ciudad.

El Instituto de Cultura del Municipio reitera la invitación a la ciudadanía para formar parte de esta jornada cultural gratuita y disfrutar de una tarde llena de arte, creatividad y convivencia comunitaria.