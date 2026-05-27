Regidores respaldan a Maru Campos; acusan persecución política de Morena

Regidores del Ayuntamiento de Chihuahua manifestaron su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante lo que calificaron como una persecución política impulsada por Morena.

Los ediles señalaron que existe una estrategia nacional para desacreditar a gobiernos emanados de la oposición, particularmente en estados gobernados por el PAN, y consideraron que las recientes acciones y señalamientos contra la mandataria estatal forman parte de un contexto político rumbo a los próximos procesos electorales.

Indicaron que la administración estatal ha mantenido coordinación en temas de seguridad, desarrollo económico e infraestructura, por lo que aseguraron que el respaldo a la gobernadora se mantiene firme desde las distintas fuerzas políticas que integran la alianza opositora en Chihuahua.

Asimismo, afirmaron que en el país se vive un clima de polarización política entre Morena y los gobiernos estatales de oposición, especialmente luego de diversos casos en los que actores políticos han denunciado presiones, investigaciones y señalamientos federales que consideran selectivos.

Los regidores hicieron un llamado a evitar el uso de las instituciones con fines partidistas y reiteraron que defenderán la autonomía del estado y el trabajo realizado por la administración encabezada por Maru Campos.