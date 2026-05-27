Detienen a tres con cristal y marihuana en Sierra Azul

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al grupo EPE, detuvieron a dos hombres y una mujer por presuntos delitos contra la salud, durante un recorrido preventivo en la colonia Sierra Azul.

La intervención se realizó al exterior de un domicilio, donde los agentes observaron a las personas aparentemente realizando un intercambio de efectivo y envoltorios. Al notar la presencia policial, intentaron retirarse del lugar; sin embargo, fueron interceptados por los oficiales.

Las personas detenidas se identificaron como Ricardo M. T., de 29 años; José J. D. G., de 57 años; y Ana R. S. L., de 23 años. Durante la revisión, se les aseguró un equivalente a 70 porciones de una sustancia con características similares al cristal y 58 porciones de aparente marihuana.

Por lo anterior, las tres personas fueron trasladadas al Centro Municipal de Detenciones para su revisión médica y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Centro.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.