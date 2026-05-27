Hoy una gobernadora enfrenta una persecución por decir la verdad: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, manifestó su respaldo a la gobernadora Maru Campos y sostuvo que enfrenta una nueva etapa de presión política derivada de sus posturas públicas y de las acciones emprendidas desde el Gobierno del Estado en materia de seguridad.

Señaló que el tema trasciende lo personal y tiene implicaciones para Chihuahua y para quienes respaldan el modelo de gobierno estatal.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN recordó distintas etapas en las que coincidió con la gobernadora, desde el Congreso del Estado hasta el Gobierno Municipal de Chihuahua, y destacó que, desde su experiencia, ha visto una trayectoria marcada por el trabajo y la toma de decisiones frente a escenarios complejos. También sostuvo que Maru Campos ha enfrentado momentos políticos y públicos sin apartarse de la vida institucional.

Chávez Madrid afirmó que existe preocupación cuando una figura pública enfrenta consecuencias por expresar posiciones que considera legítimas dentro del debate nacional y sostuvo que Chihuahua debe asumir una postura firme frente a ese escenario.

En ese sentido expresó: “Maru no está sola, tiene a sus diputados, a sus amigos, pero sobre todo a los chihuahuenses”.

El legislador panista señaló que el respaldo expresado busca acompañar políticamente a la gobernadora ante el momento que enfrenta y reiteró que, desde su perspectiva, Chihuahua debe responder con unidad institucional y defensa de sus decisiones públicas, manteniendo como prioridad la estabilidad, la paz y el desarrollo del estado.