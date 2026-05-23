Invita Secretaría de Salud a visitar el stand de MediChihuahua en la Feria de Santa Rita 2026.

A fin de acercar servicios gratuitos y promover acciones de prevención, la Secretaría de Salud invita a las familias chihuahuenses a visitar el stand de MediChihuahua en la Feria de Santa Rita 2026, que permanecerá en funcionamiento hasta el 31 de mayo de 16:00 a 19:00 horas.

El personal del Distrito de Salud Chihuahua I, brinda en el lugar atención e información a las y los asistentes en los distintos módulos con que cuenta, que están orientados en fomentar el cuidado de la salud y facilitar el acceso a los servicios médicos de forma gratuita.

En el módulo de afiliación a MediChihuahua, la ciudadanía puede registrarse para acceder a atención médica y medicamentos sin costo en las unidades de salud del Estado.

Además se colocó un puesto de Salud Bucal, en el que se desarrollan actividades preventivas, y orientación sobre higiene dental y cuidado bucal, principalmente dirigidas a niñas y niños.

También se instaló un stand de Vacunación, en el que se completan esquemas para todos los grupos de edad.

Ahí se aplican biológicos contra el tétanos para personas de 15 años en adelante; neumococo para mayores de 60 años y menores de 2 meses a 4 años de edad.

Incluye la hexavalente para niñas y niños de 2 meses a 4 años; rotavirus para menores de 2 a 7 meses; DPT para niñas y niños de 4 a 6 años; hepatitis A para menores de 18 meses a 4 años.

También se aplican dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niños y niñas que cursan el quinto grado de primaria; TDPA para mujeres embarazadas a partir de la semana 21 de gestación; Triple Viral contra sarampión, rubéola y parotiditis para menores de 6 meses a 9 años; así como Doble Viral contra sarampión y rubéola, para personas de 10 a 49 años.

El módulo de Promoción de la Salud ofrece información y actividades recreativas enfocadas en temas prioritarios como la prevención de la rickettsiosis, así como dinámicas interactivas y material didáctico, para fomentar el aprendizaje a través del juego y la participación familiar.