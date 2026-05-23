Identifican a mujer atacada a balazos en la Fidel Velázquez

Una mujer identificada como Fernanda Q. A. sufrió lesiones de gravedad luego de ser blanco de un ataque armado registrado en calles de la colonia Fidel Velázquez, generando una intensa movilización policiaca en el sector sur de la capital.

El hecho violento ocurrió cerca del cruce de las calles Bogotá y República de Guatemala, a pocos metros de la avenida Washington. Según versiones preliminares, la víctima se encontraba en el exterior de una vivienda cuando fue sorprendida por dos hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Código Tres, quienes brindaron las primeras atenciones médicas a la mujer y posteriormente la trasladaron de emergencia a un hospital custodiada por elementos de seguridad.

Fuentes policiacas indicaron que la lesionada presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, entre ellas el pecho, mandíbula y cuello, por lo que su estado de salud fue considerado delicado.