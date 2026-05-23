Estos son los 10 atletas del mundo mejor pagados en 2026.

Forbes

Brett Knight

Con una cifra histórica, Cristiano Ronaldo, de 41 años, encabeza un grupo de veteranas superestrellas del deporte que, en conjunto, ganaron 1,400 millones de dólares en los últimos 12 meses.

Han pasado diez años desde que Cristiano Ronaldo encabezó por primera vez la lista Forbes de los deportistas mejor pagados; una década en la que la superestrella del fútbol portugués ha pasado del Real Madrid de España a la Juventus de Italia, al Manchester United de Inglaterra y, finalmente, al Al-Nassr de Arabia Saudí. Sin embargo, a pesar de todos esos viajes, Ronaldo, de 41 años, está de vuelta donde empezó: en la cima del mundo del deporte en cuanto a ingresos.

Por cuarto año consecutivo, y por sexta vez en total, Ronaldo lidera la clasificación de ingresos de los deportistas , con unos ingresos estimados de 300 millones de dólares en los últimos 12 meses antes de impuestos y comisiones de agentes. El total incluye unos 235 millones de dólares procedentes de su contrato como jugador con el Al-Nassr, así como 65 millones de dólares por patrocinios, apariciones públicas, licencias, artículos de colección y otras actividades comerciales.

Si bien un delantero que se acerca rápidamente a los 1000 goles en su carrera sin duda está acostumbrado a grandes ganancias —Ronaldo ahora iguala a Michael Jordan con sus seis periodos en la cima del ranking de ganancias de atletas y solo es superado por Tiger Woods, quien ha liderado la lista 11 veces— su último botín es histórico. Con 300 millones de dólares, iguala el total de 2015 del boxeador Floyd Mayweather Jr. como la mayor cifra registrada por Forbes desde que comenzó a publicar el ranking de atletas en 1990. (Por supuesto, ajustando por la inflación, Mayweather sale ganando, con 427 millones de dólares).

En relación con 2025, cuando estableció un nuevo récord para un futbolista , Ronaldo ha ganado 25 millones de dólares más, y este año se le unen otros dos atletas que batieron récords de ganancias en sus respectivos deportes . El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, recaudó aproximadamente 100 millones de dólares en los últimos 12 meses, superando la marca de Fórmula 1 que estableció en 2021 con 82 millones de dólares mientras corría para Mercedes, y la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, ganó 127,6 millones de dólares, recuperando la corona de la MLB después de un reinado de un año del jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, con 114 millones de dólares en 2025.

Si a esto le sumamos los récords de carrera de figuras mundiales como el boxeador Canelo Álvarez (con un estimado de 170 millones de dólares), el delantero del Inter Miami, Lionel Messi (140 millones de dólares) y el delantero de Los Angeles Lakers, LeBron James (137,8 millones de dólares), los diez atletas mejor pagados de este año se embolsaron un total combinado de 1.400 millones de dólares. Esta cifra representa un ligero aumento con respecto a 2025 y es más del doble de los 635 millones de dólares de 2016, cuando Ronaldo alcanzó el primer puesto con 88 millones de dólares. Cada uno de los diez primeros de este año también obtuvo al menos 100 millones de dólares por tercer año consecutivo.

En conjunto, los diez mejores atletas generaron 902 millones de dólares en la competición, entre salarios, bonificaciones y premios, lo que supone un descenso del 2 % con respecto a los 920 millones de dólares de 2025 y del 8 % con respecto al récord de 978 millones de dólares de 2024. Sin embargo, compensaron la diferencia al obtener unos 513 millones de dólares procedentes de sus patrocinios y otras actividades comerciales, superando el máximo de 512 millones de dólares alcanzado en 2021.

Nadie tiene mejores ingresos fuera de la cancha que Ohtani, con una fortuna estimada en 125 millones de dólares. En los 36 años que Forbes lleva registrando las ganancias de los atletas, el luchador de MMA Conor McGregor es la única estrella deportiva que ha superado esa cifra mientras aún está en activo, alcanzando los 158 millones de dólares en 2021 gracias principalmente a la venta de su marca de whisky irlandés , Proper No. Twelve. Ohtani, en cambio, obtiene la mayor parte de su dinero de lucrativas colaboraciones con marcas occidentales como Fanatics, Hugo Boss y New Balance, y con empresas de su Japón natal como las tiendas de conveniencia FamilyMart, el té Ito En y los relojes Seiko.

Ohtani también tiene la distinción de ser, junto con el golfista español Jon Rahm, uno de los dos de 31 años entre los diez atletas mejor pagados, y, agregando a Álvarez, uno de los tres únicos que tienen 35 años o menos. Con Ronaldo, James y Hamilton, los diez primeros incluyen la misma cantidad de personas de 41 años, y la edad promedio de la lista es de 37, la más alta que Forbes ha registrado en la historia del ranking. Esa tendencia ascendente, de 35 en 2025 y 32 en 2024, contrasta con el ranking completo de los 50 atletas mejor pagados, donde la edad promedio ha bajado a 30 y más de la mitad de los que conforman la lista todavía están en sus 20 .

Otra tendencia que merece atención es el flujo de capital saudí. Los ingresos de Ronaldo en el campo se han triplicado con creces desde que dejó la Premier League inglesa para unirse a la Liga Profesional Saudí en 2023, y su rival en la liga, Karim Benzema (n.º 8 en la lista de ganancias de atletas de este año con 104 millones de dólares), también tiene un salario de nueve cifras. Mientras tanto, Álvarez está a mitad de un contrato de cuatro peleas con Turki Alalshikh, director de Riyadh Season, que, según se informa, asciende a 400 millones de dólares, y Rahm (n.º 7, 107 millones de dólares) ha recibido sus pagos del LIV Golf, respaldado por Arabia Saudí, incluyendo una bonificación de 18 millones de dólares por ganar el campeonato individual del circuito en 2025.

Sin embargo, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita anunció en abril que dejaría de financiar a LIV más allá de esta temporada, como parte de una reducción más amplia del gasto .

Sin embargo, eso no significa que el flujo constante de dinero de Oriente Medio vaya a agotarse por completo. Por ejemplo, Messi ha sido embajador turístico de Arabia Saudita, y Hamilton ha promocionado el conglomerado emiratí de telecomunicaciones e&. Y Ronaldo puede volver a contar con su fortuna al menos por otra temporada: firmó un nuevo contrato de dos años con el Al-Nassr el pasado junio.

Los 10 atletas mejor pagados del mundo en 2026

1) 300 millones de dólares

Cristiano Ronaldo

Deporte: Fútbol | Edad: 41 | Nacionalidad: Portugal | Ingresos en el campo: 235 millones de dólares • Ingresos fuera del campo: 65 millones de dólares

Mohammed Saad/Anadolu/Getty Images

Tras haber logrado prácticamente todo lo que una persona puede hacer en un campo de fútbol, excepto ganar la Copa del Mundo, algo que intentará remediar con Portugal en el torneo de este verano, Ronaldo comienza a fijar su mirada en el palco de propietarios tras adquirir en febrero una participación del 25% en la UD Almería, un club de la segunda división española. El acuerdo generó aún más interés porque el grupo propietario del equipo está liderado por Saudi Media Company, lo que podría indicar que la superestrella de 41 años reafirmaba su compromiso de permanecer en la Liga Profesional Saudí tras ausentarse de dos partidos ese mismo mes para expresar su descontento con la directiva del Al-Nassr, incluyendo un mercado de fichajes poco activo. Ronaldo, que cuenta con más de mil millones de seguidores en redes sociales, también tiene una amplia cartera de patrocinadores, entre los que se incluyen Binance, Nike y Perplexity. Otro socio de larga data, Herbalife, anunció en su conferencia telefónica sobre resultados del cuarto trimestre que Ronaldo había invertido 7.5 millones de dólares en su filial de tecnología sanitaria HBL Pro2col Software LLC; las acciones de Herbalife subieron un 18% al día siguiente.

2) 170 millones de dólares

Canelo Álvarez

Deporte: Boxeo | Edad: 35 | Nacionalidad: México | Ingresos en el ring: 160 millones de dólares • Ingresos fuera del ring: 10 millones de dólares

Sarah Stier/Netflix/Getty Images

Álvarez inició su megacontrato con los saudíes con una victoria por decisión unánime sobre William Scull en Riad el pasado mayo, pero su siguiente pelea cuatro meses después en Las Vegas terminó en una sorpresiva derrota ante Terence Crawford que dejó su récord en 63-3-2. No hubo tal decepción con el negocio en torno al combate: la asistencia anunciada de 70.482 rompió el récord de público en un combate de boxeo en Nevada, y más de 41 millones de espectadores vieron la pelea en Netflix, alcanzando un pico de más de 24 millones de reproducciones simultáneas. Álvarez pronto regresará a Netflix en un documental de larga duración, y el mexicano de 35 años recientemente firmó un acuerdo de producción con Box to Box Films, la compañía detrás de la exitosa docuserie Formula 1: Drive to Survive . Álvarez también ha construido un imperio empresarial que incluye gasolineras, tiendas de conveniencia y una marca de cócteles enlatados llamada VMC.

3) 140 millones de dólares

Lionel Messi

Deporte: Fútbol | Edad: 38 | Nacionalidad: Argentina | Ingresos en el campo: 70 millones de dólares • Ingresos fuera del campo: 70 millones de dólares

ndrawan Kumala/NurPhoto/Getty Images

Messi alcanzó los 100 goles y asistencias combinados en su partido número 64 de la temporada regular de la MLS este mes, 31 partidos más rápido que cualquier otro jugador en la historia de la liga, y sus cheques reflejan su posición única en el deporte. La Asociación de Jugadores de la MLS reveló recientemente que el delantero argentino de 38 años estaba recibiendo 28.3 millones de dólares en compensación garantizada esta temporada, más que la nómina total de otros 28 equipos. (Su salario se ve reforzado además por acuerdos de reparto de ingresos con socios de la liga como Adidas y Apple TV, aparte de sus contratos de patrocinio personal con marcas como Mastercard, Michelob Ultra y la recién incorporada Duracell). En octubre, Messi firmó una extensión de contrato para permanecer en el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, pero nunca ha abandonado España, donde pasó las primeras 17 temporadas de su carrera profesional en el primer equipo. Recientemente compró el club de fútbol español de quinta división Cornellà y, a través de un fondo de inversión inmobiliaria, compró un edificio que llevaba mucho tiempo cerrado en Barcelona por unos 13 millones de dólares.

4) 137.8 millones de dólares

LeBron James

Deporte: Baloncesto | Edad: 41 | Nacionalidad: Estadounidense | Ingresos en la cancha: 52,8 millones de dólares • Ingresos fuera de la cancha: 85 millones de dólares

Ethan Swope/Associated Press

En lo que se está convirtiendo en un ritual primaveral anual, James está considerando abiertamente la posibilidad de retirarse: “No sé qué me depara el futuro”, dijo la semana pasada. Pero si el alero de 41 años decide regresar y extender sus récords de la NBA en temporadas (23) y partidos jugados (1622 en la temporada regular), se convertirá en agente libre en julio. Hace una década, James dijo que su sueño era ser dueño de una franquicia una vez que terminara su carrera como jugador, pero hoy en día, no está interesado en absoluto en ser propietario de un equipo de la NBA, según declaró en marzo. Quizás esto se deba a que James ya es socio de Fenway Sports Group, que controla los Boston Red Sox de la MLB y el Liverpool de la Premier League, y tiene una larga lista de inversiones, además de acuerdos de patrocinio con marcas como DraftKings, Hennessy y Richard Mille. Más recientemente, James participó en una ronda de financiación que valoró a Whoop en 10,100 millones de dólares, y también ocupa su tiempo como presentador del podcast Mind The Game junto a la también leyenda de la NBA Steve Nash. El año pasado, la serie firmó un acuerdo plurianual para su distribución a través de varias plataformas de Amazon.

5) 127.6 millones de dólares

Shohei Ohtani

Deporte: Béisbol | Edad: 31 | Nacionalidad: Japonesa | Ingresos en el campo: 2,6 millones de dólares • Ingresos fuera del campo: 125 millones de dólares

Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Getty Images

El contrato de diez años y 700 millones de dólares que Ohtani firmó con los Dodgers de Los Ángeles en diciembre de 2023 estipula que la mayor parte del dinero se pagará anualmente a partir de 2034. Mientras tanto, la estrella de 31 años, que juega en ambas posiciones, complementó su salario de 2 millones de dólares la temporada pasada con 40,000 dólares por su participación en el Juego de Estrellas de la MLB y unos 485,000 dólares en bonos de postemporada por la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial. Claro que, para Ohtani, eso es calderilla, ya que cuenta con más de 20 patrocinadores, entre los que destacan Grand Seiko, Japan Post Bank, los suplementos Kirin y la ropa deportiva Wacoal. El tres veces ganador del premio MVP también ha lucido la camiseta más popular de la MLB durante tres temporadas consecutivas.

6) 124.7 millones de dólares

Stephen Curry

Deporte: Baloncesto | Edad: 38 | Nacionalidad: Estadounidense | Ingresos en la cancha: 59,7 millones de dólares • Ingresos fuera de la cancha: 65 millones de dólares

Thearon W. Henderson/Getty Images

En su última temporada bajo contrato con los Golden State Warriors, Curry se convertirá en el primer jugador de la NBA en superar la barrera salarial de los 60 millones de dólares en la temporada 2026-27, con 62,6 millones de dólares. Sin embargo, la noticia más importante en torno al base de 38 años ha sido la rescisión de un contrato: su separación de Under Armour en noviembre. Curry, que aún mantiene acuerdos con marcas como Chase, Google y Rakuten, se ha divertido con su libertad en cuanto a tenis, luciendo varias otras marcas en los partidos y subastando más de 70 pares con fines benéficos. (Curiosamente, no ha salido a la cancha con las Curry 13, su último modelo exclusivo producido por Under Armour, que salió a la venta en febrero). Curry, que tuvo la camiseta más vendida de la NBA la temporada pasada, también publicó un libro titulado Shot Ready en septiembre y codirigió un documental sobre Clarence B. Jones llamado The Baddest Speechwriter of All , que ganó el Gran Premio del Jurado al Mejor Cortometraje del Festival de Cine de Sundance en enero.

7) 107 millones de dólares

Jon Rahm

Deporte: Golf | Edad: 31 | Nacionalidad: Española | Ingresos en el campo: 97 millones de dólares • Ingresos fuera del campo: 10 millones de dólares

Mike Egerton/PA Images/Getty Images

Rahm ha declarado, no siempre de forma convincente, que no se arrepiente de su decisión de dejar el PGA Tour en 2023 para unirse a LIV, pero el español de 31 años está atrapado a la espera de una solución a los problemas de financiación de la liga, ya que aún le quedan varios años de contrato, según declaró este mes, añadiendo: “No veo muchas salidas”. (Por otro lado, si LIV colapsa, Rahm podría tener un aterrizaje seguro ahora que ha resuelto una disputa financiera con el DP World Tour europeo). Rahm, que patrocina marcas como Callaway, Rolex y Santander Bank, al menos se preocupa por el bienestar de sus compañeros golfistas. En marzo, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, según se informó, contrató un jet privado para sacar de Oriente Medio a siete jugadores de LIV y a un caddie.

8) 104 millones de dólares

Karim Benzema

Deporte: Fútbol | Edad: 38 | Nacionalidad: Francia | Ingresos en el campo: 100 millones de dólares • Ingresos fuera del campo: 4 millones de dólares

Yasser Bakhsh/Getty Images

Benzema pasó tres temporadas en la Liga Profesional Saudí, pero aun así cambió de equipo en invierno, negándose a jugar para el Al-Ittihad debido a una disputa contractual y fichando por el Al-Hilal. El francés de 38 años anotó un hat-trick en su debut en febrero, y su nuevo club ganó la Copa del Rey, un torneo eliminatorio saudí, antes de quedarse a las puertas del título de liga, superado por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Fuera de los terrenos de juego, Benzema ha aparecido en anuncios de Adidas y de dos marcas saudíes de perfumes, Assaf y Reef Perfumes, y, según se informa, tiene un acuerdo para ser embajador de su antiguo club, el Real Madrid, una vez que se retire.

9) 103.8 millones de dólares

Kevin Durant

Deporte: Baloncesto | Edad: 37 | Nacionalidad: Estadounidense | Ingresos en la cancha: 54,8 millones de dólares • Ingresos fuera de la cancha: 49 millones de dólares

Kenneth Richmond/Getty Images

Según Forbes , Durant ha superado el umbral de los mil millones de dólares en ganancias a lo largo de su carrera, convirtiéndose en el octavo atleta en lograrlo mientras aún está en activo (sin ajustar por inflación). El alero de 37 años se unió a los Houston Rockets en un intercambio en julio y firmó una extensión de contrato de dos años y 90 millones de dólares en octubre, sacrificando alrededor de 30 millones de dólares con respecto a su salario máximo en el acuerdo, pero otorgándose flexibilidad con una opción de jugador para la temporada 2027-28. Durant, quien superó a Michael Jordan en el quinto lugar de la lista de máximos anotadores de la NBA en marzo, complementa sus ingresos con su empresa de medios Boardroom y su firma de inversión 35V, así como con patrocinios de marcas como CeraVe, Dick’s Sporting Goods y FanDuel. También apareció en la segunda temporada de Starting 5 de Netflix y será el protagonista de una próxima docuserie de la plataforma y OBB Pictures.

10) 100 millones de dólares

Lewis Hamilton

Deporte: Automovilismo | Edad: 41 | Nacionalidad: Británica | Ingresos en pista: 70 millones de dólares • Ingresos fuera de pista: 30 millones de dólares

Quinn Rooney/Getty Images

Hamilton terminó sexto en la clasificación de Fórmula 1 la temporada pasada en su primer año con Ferrari —un resultado que no alcanza el nivel de un siete veces campeón de la serie—, pero el negocio nunca le ha ido mejor al inglés de 41 años. En un deporte donde los pilotos a menudo no están dispuestos o no pueden buscar patrocinios personales debido a sus obligaciones con sus equipos y los socios de estos, Hamilton supera a la competencia en el ámbito comercial, trabajando con marcas como Dior, Lululemon y Rimowa. También fue productor de la exitosa película F1 de 2025 y posee una red de negocios que incluye la productora Dawn Apollo Films, la marca de ropa +44 y la bebida espirituosa de agave sin alcohol Almave. En junio, tiene previsto comenzar a abrir tiendas de cromos coleccionables fuera de Norteamérica a través de una asociación con Dave & Adam’s Card World.