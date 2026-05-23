Lleva Paso Superior vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias avance superior al 60%: Municipio.

-La obra avanza en distintos frentes para fortalecer la movilidad al norte de la ciudad.

HEl Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el avance firme en la construcción del Paso Superior de Vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, obra estratégica que ya registra un 68 por ciento de avance y que en pocos meses mejorará significativamente la movilidad de miles de familias que transitan diariamente por la zona norte de Chihuahua Capital.

Actualmente, se trabaja en el armado de acero, cimbrado y colado de la losa superior del puente, además de las labores de armado y detallado en las rampas de acceso y descenso. De manera simultánea, continúan las acciones de ampliación de carriles sobre avenida De las Industrias, así como la instalación de infraestructura hidráulica para el correcto desalojo de aguas pluviales.

Asimismo, se realizan trabajos de armado y colado de concreto para la construcción de las cimentaciones donde próximamente serán instalados postes troncocónicos, estructuras que permitirán elevar de manera segura las líneas de alta tensión y garantizar el desarrollo adecuado de la obra, contribuyendo también al ordenamiento y modernización de la infraestructura aérea urbana.

Con el avance constante de esta obra, la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla fortalece la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de Chihuahua Capital, permitiendo una circulación más ágil y eficiente para miles de automovilistas.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia y apoyo en la construcción de este crucial proyecto, reiterando en todo momento que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.