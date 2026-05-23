¿Quieres aprender un oficio? Municipio ofrece cursos diversos para mujeres.

Como parte de las acciones para fortalecer la autonomía económica y el desarrollo personal de las mujeres, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), continúa impulsando cursos y capacitaciones en distintos oficios y habilidades prácticas dirigidas a mujeres de Chihuahua Capital.

Durante esta semana, se llevaron a cabo los cursos de herbolaria y coctelería, para acercar herramientas prácticas y accesibles a las mujeres, promoviendo espacios de aprendizaje, convivencia y crecimiento personal. El curso de herbolaria permitió a las asistentes conocer propiedades, usos y beneficios de distintas plantas medicinales, mientras que en el taller de coctelería aprendieron técnicas básicas de preparación y presentación de bebidas.

Además, el Instituto Municipal de las Mujeres informó que las mujeres interesadas en aprender un oficio pueden organizarse en grupos de al menos 10 participantes y solicitar cursos sobre distintos temas de interés. Asimismo, invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del IMM, donde constantemente se publican convocatorias e inscripciones para nuevos talleres y capacitaciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece programas que impulsan la capacitación y el empoderamiento económico de las mujeres, consolidando oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo.

Para más información sobre cursos y talleres, las interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres https://www.facebook.com/imm.chih o comunicarse al 072.