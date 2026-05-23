Entrega DIF Estatal aparatos funcionales a beneficiarios de las regiones centro y noroeste.

Con el propósito de dar continuidad a su programa permanente de apoyo a personas con discapacidad, el DIF Estatal, a través de la Dirección de Rehabilitación, entregó esta semana siete prótesis de pierna y 12 órtesis, a beneficiarios de la capital y de la región noroeste.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado para garantizar el acceso a dispositivos de apoyo que favorecen la movilidad, la independencia y la calidad de vida de niñas, niños, jóvenes y adultos que enfrentan alguna discapacidad.

Las entregas se realizaron en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Cuauhtémoc y en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF, en la ciudad de Chihuahua.

En el CRI se distribuyeron seis prótesis a personas provenientes de Temósachic, Namiquipa, Cuauhtémoc y López. En la capital se entregó una prótesis y 12 órtesis.

Gracias a la gestión y presupuestos del DIF Estatal orientados a la inclusión, las prótesis son gratuitas para las y los beneficiarios. En el caso de las órtesis, diseñadas para mejorar la función y la estabilidad, se ofrecen a precio simbólico para que no represente una carga económica para las familias.

Además de la entrega de dispositivos, el programa contempla evaluación clínica, ajustes personalizados y seguimiento por el equipo multidisciplinario de rehabilitación, que incluye fisioterapeutas y técnicos en los aparatos.

“El objetivo de este programa es promover la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad, para que participen en sus actividades cotidianas”, dijo Hiram Mendoza Rodríguez, director de Rehabilitación del DIF Estatal.

Explicó que cada prótesis y órtesis representa una oportunidad para recuperar movilidad, dignidad y esperanza, por lo que se mantendrá el trabajo para ampliar la cobertura y llegar a las personas que los requieren.