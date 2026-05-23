Entrega SPyCI apoyos alimentarios y productivos en Bocoyna.

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó apoyos diversos en comunidades del municipio de Bocoyna, para el fortalecimiento de la alimentación y el respaldo a las actividades productivas en la región.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón, destacó que estos trabajos permiten mantener la atención cercana en las comunidades serranas y fortalecer la coordinación para acercar apoyos de manera directa.

En San Ignacio de Arareco se distribuyeron herramientas e insumos para actividades agrícolas y de producción, como equipos para labores de labranza y guarniciones, material para huertos hortícolas, insumos para elaboración de composta, semillas para siembra y material para especies menores, y corrales avícolas.

También fueron repartidos 200 paquetes de maíz y frijol, equivalentes a 5.2 toneladas, en beneficio de familias de Humira de San Ignacio, San Ignacio de Arareco, Tucheachi de San Ignacio y Urichique de San Ignacio.

A Pitorreal se llevaron 200 paquetes de maíz y frijol, correspondientes a 5.2 toneladas, con la participación de habitantes de las comunidades de Cahuírare y Pitorreal.

Las jornadas permitieron la entrega total de 400 paquetes equivalentes a 10.4 toneladas de alimentos, 23 apoyos productivos que incluyen equipos para labranza, materiales para huertos hortícolas, composta, semillas y especies menores.