Cuauhtémoc Estrada cuestiona que cientos de millones de pesos vayan a una arena de rodeo y no a construcción de escuelas.

El coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, diputado Cuauhtémoc Estrada, cuestionó la aprobación del fideicomiso impulsado por el Gobierno del Estado para la construcción de una arena de rodeo en la ciudad de Chihuahua, al señalar que el decreto aprobado por PAN, PRI y MC autoriza recursos públicos sin establecer límites claros, mientras persisten graves rezagos en educación y transporte público en la entidad.

Estrada recordó que la iniciativa promovida por la gobernadora María Eugenia Campos autoriza la creación de un fideicomiso para financiar el proyecto, sin precisar cuánto dinero aportará el Estado.

“La primera objeción es elemental: el Congreso autorizó un fideicomiso sin establecer un tope financiero. De manera extraoficial sabemos que hablan de alrededor de 200 millones de pesos, pero el decreto deja abierta la puerta para que terminen siendo 300, 500 o hasta 600 millones. Aprobar dinero público sin límites es una irresponsabilidad”, afirmó.

Sin embargo, el legislador sostuvo que el problema de fondo no es únicamente la falta de certeza presupuestal, sino las prioridades políticas del Gobierno del Estado y de la mayoría legislativa que respaldó el proyecto.

“En Chihuahua seguimos teniendo colonias y fraccionamientos donde conseguir un espacio en secundaria o preparatoria es una odisea para miles de familias. Hay jóvenes que tienen que trasladarse largas distancias porque simplemente no existen suficientes escuelas cerca de sus hogares. Esa es la realidad del estado”, expresó.

El coordinador de morena señaló que resulta incongruente destinar cientos de millones de pesos a una arena de rodeo cuando el sistema educativo enfrenta carencias estructurales y el transporte público continúa siendo insuficiente, caro e indigno para miles de ciudadanos.

“Si tuviéramos resuelto el acceso a la educación, si cualquier niña, niño o joven pudiera estudiar cerca de su casa, si contáramos con un sistema de transporte eficiente y accesible, entonces podríamos discutir otro tipo de proyectos. Pero no tenemos resuelto ni lo básico y aun así deciden poner como prioridad una arena de rodeo”, sostuvo.

Estrada enfatizó que su postura no es un ataque contra las tradiciones ganaderas ni contra quienes practican el rodeo, actividad que dijo conocer y respetar.

“No es un tema contra los ganaderos. Yo crecí en el campo y conozco esa cultura. El problema no es el rodeo; el problema es que el dinero público tiene que destinarse primero a resolver las necesidades más urgentes de la población”, señaló.

Asimismo, criticó que la mayoría en el Congreso haya aprobado el fideicomiso sin exigir mecanismos claros de control presupuestal.

“Cuando el Congreso aprueba el presupuesto estatal establece montos y límites para cada rubro. Aquí no ocurrió eso. Aquí PAN, PRI y MC decidieron autorizarle al Ejecutivo gastar recursos públicos sin establecer cuánto ni hasta dónde. Eso habla de una absoluta falta de responsabilidad”, declaró.

Finalmente, Cuauhtémoc Estrada advirtió que el debate de fondo no es cultural, sino presupuestal y social. “El presupuesto público revela las verdaderas prioridades de un gobierno. Y hoy el mensaje que envían es muy claro: mientras miles de familias batallan por conseguir espacios educativos y soportan un transporte deficiente, el Gobierno del Estado considera más urgente financiar una arena de rodeo. Esa es la discusión de fondo”, concluyó.