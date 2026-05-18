Distribuye Gobierno del Estado 4.8 toneladas de maíz y frijol en comunidades de Ocampo.

El Gobierno del Estado, a través de la la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), entregó 200 paquetes alimentarios, equivalentes a 4.8 toneladas de maíz y frijol, a familias de las comunidades de La Casita y Gasachi, en el municipio de Ocampo.

Durante la jornada se distribuyeron 40 apoyos de 30 kilogramos de maíz y 10 de frijol cada uno, lo que sumó 1.6 toneladas, además de 160 con 15 kilogramos de maíz y cinco de frijol, que significaron 3.2 toneladas más directo a comités y población abierta.

El evento se llevó a cabo en la comunidad de La Casita, con la asistencia de alrededor de 200 personas, quienes acudieron para recibir este respaldo que contribuye a fortalecer la alimentación de las familias de la región.

El secretario de la SPyCI, Enrique Rascón, enfatizó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de la dependencia para acompañar a los pueblos indígenas y atender de manera directa sus necesidades prioritarias.

Esto, dijo, mediante apoyos que impulsen la mejora de su calidad de vida y refuercen la cercanía con la población.