El ave increíble que puede pasar 10 meses sin tocar tierra.

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Sharon Parry

No es ninguna novedad que las aves son buenas para volar. Pero cuando se trata de habilidades aéreas, no todas las especies son iguales. Mientras algunas aves pasan relativamente poco tiempo en el cielo, el vencejo común es uno de los voladores más resistentes del planeta. En ocasiones, puede pasar hasta 10 meses sin detenerse. Aquí te contamos más sobre este increíble experto del aire.

¿Qué tipo de ave es el vencejo común?

El vencejo común (Apus apus) pertenece al orden de las aves Apodiformes, que también incluye a los colibríes. Durante la temporada de reproducción se encuentra desde Europa occidental hasta Asia oriental, y desde el norte de Escandinavia y Siberia hasta el norte de África, el Himalaya y el centro de China. Durante los meses de invierno, migra hacia el sur de África, desde Zaire y Tanzania hasta Zimbabue y Mozambique.

Un vencejo con las alas abiertas©Dilomski/Shutterstock.com

Estas aves miden alrededor de 15 centímetros de largo y tienen una envergadura de entre 40 y 48 centímetros. Pesan apenas 42 gramos. La mayor parte de su cuerpo es de color marrón negruzco, aunque tienen el mentón y la garganta de color blanco o crema. Su cola es moderadamente ahorquillada.

Los vencejos comunes se reproducen desde finales de abril o principios de mayo hasta mediados de septiembre, cuando las crías ya pueden volar por sí solas. Pueden aparearse en pleno vuelo, aunque también lo hacen en el nido.

Hazañas extremas en el aire

Los vencejos comunes son capaces de realizar impresionantes proezas de vuelo y pasan la mayor parte de su vida en el aire. Comen, beben, recolectan materiales para sus nidos y se aparean sin tocar tierra. Incluso duermen mientras vuelan. La única vez que aterrizan es para anidar, y aun así suelen hacerlo en superficies verticales como paredes rocosas y chimeneas.

Durante la migración, los vencejos comunes pueden recorrer un promedio de unos 570 kilómetros por día, aunque algunos ejemplares alcanzan hasta 832 kilómetros en una sola jornada, volando a alturas de hasta 2,400 metros. Estos pájaros se encuentran entre las aves más rápidas en cuanto a distancia diaria recorrida durante la migración. Además, investigaciones han descubierto que permanecen en el aire alrededor del 99% de su periodo no reproductivo de 10 meses. Algunos individuos incluso pasaron esos 10 meses completos sin aterrizar. Durante el día, suelen planear más, aprovechando las corrientes térmicas ascendentes.

Pasar tanto tiempo en vuelo es una estrategia muy eficaz para evitar depredadores terrestres y una forma extremadamente eficiente de desplazarse y cubrir largas distancias. Sin embargo, también implica algunos desafíos logísticos.

¿Qué adaptaciones tienen los vencejos comunes?

No se puede pasar tanto tiempo en el cielo sin contar con adaptaciones extremadamente especializadas. En primer lugar, los vencejos comunes tienen alas largas, estrechas y en forma de hoz, con plumas rígidas que les permiten mantenerse en el aire con el mínimo esfuerzo. Su silueta recuerda a la de un arco y una flecha: la pequeña cabeza queda escondida entre unos hombros poderosos y su cuerpo tiene forma de torpedo.

Aunque poseen patas y pies, estas extremidades funcionan muy poco y se han atrofiado para reducir su peso. Los vencejos comunes no pueden posarse en ramas ni cables, pero sí aferrarse a superficies verticales. Si llegan a aterrizar en el suelo, sus alas son demasiado largas y sus patas demasiado débiles para volver a despegar.

Un vencejo frente a una superficie vertical©gergosz/Shutterstock.com

Comer mientras vuelan es relativamente fácil para ellos gracias a que tienen una boca grande. Son insectívoros, se alimentan de insectos y arañas que capturan en pleno vuelo. Sus presas más comunes son pulgones, avispas, abejas, hormigas, escarabajos y moscas. Estas aves utilizan una sustancia producida por sus glándulas salivales para formar en su garganta una especie de bola de alimento compuesta por unos 300 insectos. Prefieren alimentarse de enjambres, ya que eso facilita mucho la recolección de comida. También recogen materiales suspendidos en el aire, como hierbas secas y plumas, que mezclan con saliva para construir sus nidos.

Por la noche ascienden a mayores altitudes, aprovechando masas de aire cálido y evitando obstáculos como edificios y árboles. Baten las alas durante cuatro segundos y luego descansan alrededor de tres segundos. Duermen apagando una mitad de su cerebro mediante un proceso conocido como sueño unihemisférico de ondas lentas (USWS, por sus siglas en inglés): un lado del cerebro descansa mientras el otro permanece activo.

¿Cómo beben agua los vencejos sin aterrizar?

Beber agua es una de las pocas necesidades que obliga a los vencejos comunes a acercarse a la tierra. No pueden aterrizar para beber debido a sus largas alas, que no se repliegan con facilidad. En lugar de eso, deben rozar la superficie de cuerpos de agua con el pico abierto mientras vuelan.

Los científicos han estudiado en detalle este comportamiento utilizando seguimiento óptico en 3D para registrar las trayectorias de vuelo de los vencejos al beber. Curiosamente, las aves reducen la velocidad antes de llegar al agua, aunque eso implique perder energía mecánica. Adoptan una especie de maniobra de “frenado” realizando giros bruscos y aprovechando el viento en contra, además de ajustes en la postura para perder altura y velocidad.

Este vuelo más lento supone un alto costo energético, pero la alternativa es peligrosa. Si se acercan al agua a gran velocidad, aumentan las probabilidades de caer y, si eso ocurre, es poco probable que logren salir nuevamente.