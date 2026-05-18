Inicia Municipio entrega de apoyos recolectados mediante el Croquetón 2026

Fueron destinados a ocho asociaciones y rescatistas independientes para beneficio de más de 500 animales.

Gracias a la ciudadanía que participó en el Croquetón 2026, el Gobierno Municipal inició la entrega de apoyos recolectados a asociaciones civiles y rescatistas independientes que atienden a perros y gatos rescatados o víctimas de abandono.

Esta iniciativa fue un trabajo fue en conjunto entre regidores del H. Ayuntamiento y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal. En esta primera etapa, se distribuyeron mil 522 kilogramos de alimento a ocho albergues y rescatistas independientes del norte de la ciudad, lo que representa un apoyo directo para más de 500 animales que actualmente se encuentran bajo resguardo.

Además del alimento, también se entregaron artículos de limpieza, bolsas de basura y litros de fipronil, insumos que fortalecen las condiciones de higiene, cuidado y salud de los perritos y gatitos rescatados.

Las personas rescatistas y asociaciones beneficiadas hasta el momento son: Kenia Martínez, Cristina Ibarra, Albergue Salvando Vidas, Refugio Sacramento, Ayudar por Ayudar, Adopta Vida Regala Amor, Rescatando Huellitas y Patitas de Amor.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda el compromiso del alcalde Marco Bonilla de fortalecer la protección animal mediante esfuerzos coordinados, al tiempo que agradece la solidaridad de la ciudadanía, cuyo apoyo permite respaldar la labor de asociaciones y rescatistas que cuidan a perros y gatos rescatados.