Imparten taller de sensibilización “Ponte en mis Zapatos” a agentes de Vialidad.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) impartió el taller de sensibilización “Ponte en mis Zapatos” a agentes de la Dirección de Vialidad, para promover la atención inclusiva a los automovilistas y a quienes acuden a efectuar algún trámite.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que se espera alcanzar a la mayor cantidad de servidores públicos capacitados en este tema.

El curso consiste en una experiencia vivencial en la que las y los participantes simulan alguna discapacidad motriz o visual, para que identifiquen las barreras a las que se enfrentan cotidianamente las personas que viven con alguna de estas limitantes.

En ese sentido, el funcionario invitó a dependencias gubernamentales, al sector empresarial y a instituciones educativas a sumarse y solicitar estos talleres, que no tienen costo.

Loera agregó que estas dinámicas interactivas contribuyen a mejorar la atención en sus entornos, así como a identificar adecuaciones necesarias en sus instalaciones para impulsar la accesibilidad.

Para mayor información y solicitar una capacitación, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00 extensión 17919.