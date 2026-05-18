Alcanza SEyD 80 por ciento de registros de ingreso a Educación Medio Superior.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que, al corte más reciente, un total de 46 mil 176 jóvenes completaron su registro para ingresar a planteles públicos de Educación Media Superior en el ciclo escolar 2026-2027.

Esta cifra representa un avance del 80.1 por ciento respecto a la meta proyectada de aspirantes en la entidad, como parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar”, cuyo proceso permanecerá abierto hasta el próximo 31 de mayo.

El trámite se realiza a través de la plataforma digital oficial mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx, donde las y los aspirantes deben capturar su información personal y seleccionar tres opciones de planteles de su interés.

La SEyD exhortó a estudiantes y padres de familia a efectuar el registro con anticipación para garantizar espacio en alguno de los 13 subsistemas que operan en la entidad. Además, recordó que por primera vez no se aplicará examen de admisión.

La asignación de espacios se realizará a través del Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems), el cual distribuirá los lugares de acuerdo con la capacidad de cada plantel y las preferencias del alumnado.

Los resultados estarán disponibles a partir del 12 de junio y podrán consultarse con el folio de registro en el mismo portal web.

Asimismo, se puede consultar la oferta educativa de las diferentes instituciones educativas a través del portal digital antes mencionado.