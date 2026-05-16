Trump abandona China con pocas victorias, pero con palabras amables para Xi.

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Mientras Trump buscaba éxitos comerciales inmediatos, Xi abogó por un reinicio a largo plazo y un pacto para mantener relaciones comerciales estables.

El presidente estadounidense Donald Trump abandonó China este viernes sin avances significativos en materia comercial ni ayuda tangible de Pekín para poner fin a la guerra con Irán, a pesar de haber dedicado dos días a elogiar efusivamente a su anfitrión, Xi Jinping.

La visita de Trump al principal rival estratégico y económico de Estados Unidos, la primera de un presidente estadounidense desde su último viaje en 2017, tenía como objetivo obtener resultados tangibles para impulsar sus bajos índices de aprobación antes de las elecciones de mitad de mandato.

La cumbre estuvo repleta de pompa y boato, desde soldados marchando al paso de la oca hasta visitas a un jardín secreto, pero a puerta cerrada Xi lanzó una severa advertencia a Trump: cualquier manejo inadecuado de la principal preocupación de China, Taiwán, podría desembocar en un conflicto.

Durante una breve rueda de prensa de camino de regreso a Estados Unidos, Trump afirmó que Xi le había dicho que se oponía a la independencia de Taiwán.

“Lo escuché. No hice ningún comentario… No me comprometí en ningún sentido”, declaró Trump. Añadió que tomará una decisión sobre la venta de armas pendiente a Taiwán en breve, tras hablar con “la persona que ahora mismo dirige Taiwán”.

Estas fueron las primeras declaraciones espontáneas tras dos días en China, durante los cuales Trump se mantuvo inusualmente comedido, centrando sus comentarios improvisados ​​principalmente en elogiar la calidez y la estatura de Xi.

“Ha sido una visita increíble. Creo que ha traído muchas cosas buenas”, le dijo Trump a Xi en su última reunión en el complejo Zhongnanhai, un antiguo jardín imperial, antes de almorzar albóndigas de langosta y pollo Kung Pao.

Mientras Trump buscaba éxitos comerciales inmediatos, como un acuerdo para vender aviones Boeing que no impresionó a los inversores, Xi abogó por un reinicio a largo plazo y un pacto para mantener relaciones comerciales estables con Washington, lo que puso de manifiesto sus diferentes prioridades.

Xi impulsó el nuevo término para describir la relación como “estabilidad estratégica constructiva”, un marcado contraste con el concepto de “competencia estratégica” utilizado por el expresidente estadounidense Joe Biden, que disgustaba a Pekín.

“Hasta ahora, China no había propuesto una alternativa; ahora sí lo ha hecho. Si Estados Unidos está de acuerdo, eso representa un avance”, afirmó Da Wei, director del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad de Tsinghua en Pekín.

Sin ayuda de China para Irán

Un breve resumen estadounidense de las conversaciones del jueves destacó lo que la Casa Blanca denominó el deseo compartido de los líderes de reabrir el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán, y el interés de Xi en las compras de petróleo estadounidenses para reducir su dependencia de Medio Oriente.

Sin embargo, justo antes de que los líderes se reunieran para tomar el té este viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino emitió una declaración contundente en la que expresaba su frustración con la guerra.

“Este conflicto, que jamás debió haber ocurrido, no tiene razón de continuar”, declaró el ministerio, añadiendo que China apoyaba los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz en una guerra que había perturbado el suministro energético y la economía mundial.

En Zhongnanhai, Trump afirmó que los líderes habían conversado sobre Irán y que compartían “opiniones muy similares”, aunque Xi no hizo comentarios al respecto. En el vuelo de regreso a casa, Trump añadió que no estaba “pidiendo ningún favor” en relación con Irán.

Aun así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había instado a Pekín a utilizar su influencia sobre Teherán para lograr un acuerdo. Sin embargo, los analistas dudan que Xi esté dispuesto a presionar a Teherán o a poner fin al apoyo a su ejército, dado el valor de Irán para Pekín como contrapeso estratégico a Estados Unidos.

“Lo destacable es que no existe ningún compromiso por parte de China para tomar medidas concretas con respecto a Irán”, afirmó Patricia Kim, investigadora de política exterior en la Brookings Institution.

Las acciones de Boeing caen tras un acuerdo poco satisfactorio

Como otra señal de la menor envergadura de la cumbre, el informe de Trump no mencionó las amplias reformas estructurales que los presidentes anteriores habían presionado a Xi.

A diferencia de su viaje anterior en 2017, Trump no abordó con Xi las “reformas estructurales”, la “gobernanza económica global” ni el “sistema de comercio internacional”, según el informe.

Incluso el acuerdo, presentado como el mayor logro de las reuniones, resultó decepcionante. Las acciones de Boeing cayeron un 4% cuando Trump anunció el jueves que China compraría 200 aviones Boeing, una cifra significativamente menor que los aproximadamente 500 que se habían estado discutiendo.

Posteriormente, añadió que el pedido podría aumentar a 750 aviones “si hacen un buen trabajo con los 200”.

Funcionarios estadounidenses declararon haber llegado a acuerdos para la venta de productos agrícolas y haber avanzado en los mecanismos para gestionar el comercio futuro. Se espera que ambas partes identifiquen bienes no sensibles por un valor de 30,000 millones de dólares.

Sin embargo, se ofrecieron pocos detalles sobre los acuerdos y no se vislumbró ningún avance en la venta de los avanzados chips de IA H200 de Nvidia a China, a pesar de la inesperada incorporación de última hora del CEO Jensen Huang al viaje.

Trump también partió sin una solución oficial al problema del suministro de tierras raras, que afectó las relaciones bilaterales desde que China impuso controles a la exportación de estos minerales vitales en respuesta a la ofensiva arancelaria de Trump en abril de 2025.

Si bien los líderes alcanzaron una tregua en octubre pasado para que Washington redujera los aranceles a cambio de que China mantuviera el suministro de tierras raras, los controles de Beijing provocaron escasez para los fabricantes de chips y las empresas aeroespaciales estadounidenses.

Al preguntársele si ambas partes habían extendido la tregua más allá de finales de este año, Trump afirmó que él y Xi “no hablaron de aranceles”.

Dicha extensión sería “el criterio fundamental” para el éxito de la cumbre, según Kim, de Brookings.

Las declaraciones de Xi a Trump, en las que advirtió que un mal manejo de Taiwán, la isla democráticamente gobernada que Pekín reclama, podría conducir a un conflicto, constituyeron una seria advertencia durante una cumbre que, por lo demás, transcurrió en un ambiente cordial y distendido.

Taiwán, situada a 80 kilómetros de la costa china, fue durante mucho tiempo un punto de fricción en las relaciones bilaterales. Pekín se niega a descartar el uso de la fuerza militar para obtener el control de la isla, mientras que Estados Unidos está obligado por ley a proporcionarle los medios para su autodefensa.

“La política estadounidense sobre Taiwán se mantiene sin cambios hasta la fecha”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio a NBC News. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, agradeció a Estados Unidos su apoyo.

Con información de Reuters