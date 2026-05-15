Ofrece DIF Estatal taller gratuito de Lengua de Señas Mexicana.

El DIF Estatal de Chihuahua, a través del Museo Semilla y en colaboración con el Club de Leones Chihuahua Gente, invita al taller “Introducción a la Lengua de Señas Mexicana”, dirigido al público en general interesado en promover la inclusión y la comunicación accesible para personas con discapacidad auditiva.

La actividad se realizará este sábado 16 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas, en el Auditorio Galileo Galilei del recinto, estará a cargo de Alberto Betancourt, especialista en Lengua de Señas Mexicana (LSM) con experiencia en formación comunitaria.

Durante la sesión, las y los participantes aprenderán conceptos básicos de la LSM, como saludos cotidianos, vocabulario esencial y frases simples para interactuar en entornos familiares y públicos.

Las personas interesadas en participar pueden reservar su lugar al teléfono 614-429-3300, extensiones 22285 y 22302, o enviar un correo a cytsemilla@gmail.com.

Con este taller, el DIF Estatal y sus aliados invitan a las y los chihuahuenses de todas las edades a sumarse a la construcción de una comunidad más incluyente.