Publica SDR convocatoria para acceder a crédito emergente para capital de trabajo.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) publicó la convocatoria dirigida a personas productoras del sector agropecuario interesadas en acceder a un crédito emergente para capital de trabajo, como parte del esquema de apoyos “Créditos para Capital de Trabajo, Equipamiento e Infraestructura, Engorda y Repoblamiento”.

El programa tiene como objetivo fortalecer las actividades productivas en el campo chihuahuense, mediante financiamientos que permitan a las y los productores atender necesidades prioritarias en sus unidades de producción, así como impulsar el desarrollo de sus actividades agropecuarias.

Está dirigido a personas físicas y morales, con un monto mínimo de financiamiento de 125 mil pesos y un máximo de hasta 250 mil pesos.

Las solicitudes deberán presentarse en las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, específicamente en el Departamento de Financiamiento.

Para mayor asesoría y aclaraciones, acercarse a dicha área o al Departamento de Residentes. También se encuentra disponible el teléfono 614 429 3300, extensiones 17736, 17706, 12535 y 17701, en horarios de oficina, y el correo electrónico financiamiento.sdr@chihuahua.gob.mx.

Los formatos requeridos conforme a las Reglas de Operación pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno del Estado, https://chihuahua.gob.mx/sdr, en el apartado de programas de la Secretaría de Desarrollo Rural.

La recepción de solicitudes estará disponible a partir de la publicación de la convocatoria y hasta agotar la disponibilidad presupuestal.