Busca Municipio renovar hermanamiento con El Paso para mejorar ambas ciudades.

El Gobierno Municipal, acudió a buscar la renovación de un convenio de hermanamiento con la ciudad de El Paso para fortalecer la colaboración binacional y promover el intercambio de buenas prácticas gubernamentales entre ambas regiones.

Durante la visita, autoridades del Municipio de Chihuahua fueron recibidas por el alcalde de El Paso, Renard Johnson, y sostuvieron reuniones de trabajo con sus homólogos de esa ciudad, en las que se revisaron y trabajaron los puntos de acuerdo para la renovación del hermanamiento para la colaboración en distintas áreas de gobernanza.

El nuevo convenio, que sería firmado por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y el alcalde de El Paso, Renard Johnson, sería enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su aval, para que de esta manera se constituya como un mecanismo de cooperación institucional entre Chihuahua Capital y El Paso.

Entre los principales ejes de este hermanamiento destacan las estrategias enfocadas en el fortalecimiento del desarrollo económico regional mediante la innovación y el apoyo a nuevos emprendedores, así como el impulso al desarrollo de la industria aeroespacial de la región.

Durante la visita, se analizaron los modelos de desarrollo implementados en la industria aeroespacial de El Paso, con el propósito de estudiar la viabilidad de replicar esquemas similares en Chihuahua que impulsen la competitividad y la atracción de talento.

Asimismo, el convenio contempla la colaboración en la promoción turística de ambas ciudades, el intercambio de buenas prácticas en materia de cuidado del medio ambiente y protección animal, así como otros temas que contribuyen al desarrollo, competitividad y prosperidad de ambas comunidades.

Actualmente el Municipio de Chihuahua mantiene acuerdos de hermanamiento con El Paso, Texas; Albuquerque, Nuevo Mexico, Pueblo, Colorado y Aurora, Colorado, sin embargo, el convenio con El Paso, Texas está próximo a expirar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de fortalecer las relaciones binacionales con las ciudades hermanas que generan alianzas estratégicas que impulsan nuevas oportunidades de crecimiento para Chihuahua Capital.