“El Rodeo privilegiado sobre la educación escolar en Chihuahua”: Dip. Pérez Reyes.

***Trescientos millones de pesos para un rodeo privilegiando a un sector económico es irresponsable.

Después de que el PRIAN aprobará en el Congreso Local la creación de un fideicomiso destinado a construir una “Arena de Usos Múltiples” en Ciudad Juárez, la diputada por morena María Antonieta Pérez Reyes, consideró la inversión como superflua e irresponsable frente a necesidades sociales urgentes en el estado, particularmente el déficit de escuelas en la ciudad fronteriza.

La legisladora expuso que fue una iniciativa enviada por la propia gobernadora, María Eugenia Campos y que de manera extraoficialmente, se estima que el Gobierno del Estado aportaría 300 millones de pesos y la Unión Ganadera 200 millones.

“¿De qué se trata?, es un proyecto que ella pactó con sus amigos de la Unión Ganadera para que en ese fideicomiso el Gobierno del Estado les regalara a los ganaderos trescientos millones de pesos y contruir en resumidas cuentas un rodeo”, cuestionó María Antonieta Pérez.

Hizo hincapié en que el proyecto mal llamado fideicomiso para la arena de usos múltiples no es más que un rodeo, para que la Unión Ganadera, haga sus fiestas, y sus eventos. No es más que una inversión para un tema superfluo.

Pérez Reyes, dijo que si bien no se está en contra de la Unión Ganadera, quién forman parte de un sector tan importante como es el campo y los industriales, pero que el Gobierno del Estado regale trescientos millones de pesos del recurso público del estado de Chihuahua para algo como un rodeo es, además de frívolo, e irresponsable.

“El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de priorizar las necesidades de la sociedad, no de un grupo, económico en particular. En Ciudad Juárez, por ejemplo, sin hablar de otros sectores probablemente más necesitados, en mi distrito 10, hay por lo menos el faltante de nueve escuelas primarias y secundarias”, enfatizó la diputada de morena.

María Antonieta Pérez, abundó que hay niños en el distrito 10 que han esperado hasta dos años para poder entrar a las listas de las escuelas primarias de su colonia para empezar el primer grado de primaria, perdiendo dos o hasta tres años de su vida para poder empezar a aprender a leer y escribir en una escuela primaria.

“Lo hemos planteado ya por varios años para que se instalen escuelas en ese sector. Lo trabajamos con el Secretario de Educación, lo planteamos con el subdirector Maurilio Fuentes, se ha planteado con el nuevo Secretario de Educación, hay voluntad de parte de ellos, pero simple y sencillamente nos dicen que no hay recursos, que no hay dinero para construir escuelas en Juárez”, sostivo la congresista.

Ante esto, Pérez Reyes, reitero que morena no aprobó la iniciativa para dicho fideicomiso, ya que no está de acuerdo, y se hace público para que la gente se entere que en este Gobierno se prioriza más un rodeo para que se celebren charrerías que estar, construyendo escuelas para que los niños no tengan que esperar dos y tres años para empezar el primer grado.