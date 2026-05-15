Congreso impulsa uso obligatorio de sillas infantiles en vehículos.

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el dictamen para reformar la Ley de Vialidad y Tránsito estatal, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes durante los traslados en automóvil.

El dictamen fue leído ante el Pleno por la diputada Joceline Vega Vargas y plantea como obligación que las y los menores con una estatura menor a 1.35 metros viajen en una silla especial de retención infantil, instalada en el asiento trasero y conforme a la Norma Oficial Mexicana aplicable. Asimismo, se establece la prohibición de transportar a menores sin este dispositivo de seguridad.

La reforma surge ante la preocupación por los accidentes viales, considerados una de las principales causas de muerte infantil en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y otros organismos, una gran parte de las niñas y niños fallecidos en accidentes automovilísticos no utilizaban sistemas de retención infantil al momento del percance.

Durante el análisis se revisaron distintos tratados y acuerdos internacionales suscritos por México en materia de movilidad, seguridad vial y derechos humanos, entre ellos la Agenda 2030 de la ONU, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Nueva Agenda Urbana. Según lo expuesto en el dictamen, estos instrumentos refuerzan la obligación de implementar políticas públicas orientadas a proteger la vida y la seguridad de las personas, especialmente de grupos vulnerables como niñas y niños.

También, la Comisión instaló una Mesa Técnica en materia de Seguridad Vial integrada por autoridades estatales, especialistas, asesores legislativos y representantes de la sociedad civil. Entre enero y marzo de 2026 se llevaron a cabo seis sesiones de trabajo, acumulando alrededor de 12 horas de análisis especializado.

El dictamen destaca que el uso adecuado de sillas de retención infantil puede reducir hasta en un 70% el riesgo de lesiones graves o fallecimientos en accidentes de tránsito. Además, advierte que la ausencia de estos dispositivos es más frecuente en zonas rurales y en familias de bajos ingresos.

Entre las modificaciones aprobadas se encuentran las reformas a los artículos 48 y 50 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua. Las nuevas disposiciones incorporan como prohibición trasladar a menores sin una silla especial certificada y, además, establecen como obligación para las y los conductores garantizar el correcto uso de estos sistemas de seguridad.

Estas modificaciones buscan generar mayor conciencia entre conductores y familias sobre la importancia de proteger la vida e integridad de niñas y niños durante los traslados vehiculares, además de fortalecer la cultura de prevención y seguridad vial en el estado.