La Basílica de Guadalupe se convertirá en un espacio donde encontrarán paz, esperanza y comunidad: Marco Bonilla.

• Participó el Alcalde en la presentación del informe de avances de la construcción.

El alcalde de Marco Bonilla participó en la presentación del informe de avances de la construcción de la Basílica de Guadalupe en Chihuahua, donde destacó que este proyecto representa un legado espiritual, social y comunitario para las futuras generaciones de chihuahuenses.

Durante su mensaje, el Alcalde reconoció el esfuerzo, perseverancia y fe de quienes han impulsado este proyecto a lo largo de los años, a pesar de los retos y momentos difíciles que se han presentado.

Marco Bonilla resaltó que la Basílica de Guadalupe de Chihuahua colocará a la ciudad entre las pocas urbes del país que cuentan con un recinto de esta magnitud y relevancia, lo que representa un honor, pero también una gran responsabilidad para la comunidad chihuahuense.

Asimismo, señaló que esta obra trascenderá generaciones y se consolidará como un referente espiritual y turístico para el norte de México y el sur de Estados Unidos, además de convertirse en un espacio de encuentro, paz y esperanza para miles de personas.

El Edil subrayó la importancia de fortalecer integralmente a las personas, atendiendo no solamente las necesidades físicas y mentales, sino también la dimensión espiritual, la cual consideró fundamental para la construcción de una sociedad más unida y en paz.

En ese sentido, recordó las acciones que realiza el Gobierno Municipal para apoyar a las familias mediante programas alimentarios, consultas médicas, medicamentos, atención psicológica y fortalecimiento de espacios deportivos y recreativos, así como el trabajo coordinado con la diócesis en temas de salud mental a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS).

Por su parte, el rector de la Basílica de Guadalupe, Ernesto Guerrero, expresó que este proyecto nació con el objetivo de construir mucho más que un templo, sino un lugar de encuentro, acompañamiento y esperanza para las familias chihuahuenses.

Destacó que actualmente el recinto ya cuenta con vida comunitaria, celebraciones religiosas y actividades que han permitido que cada vez más personas hagan suyo este espacio, el cual busca consolidarse rumbo al año 2031, cuando se cumplan 500 años del acontecimiento guadalupano.

Asimismo, agradeció a todas las personas que han contribuido con tiempo, trabajo, recursos y esfuerzo para avanzar en la construcción de esta obra, la cual busca convertirse en un símbolo de unidad y servicio para la comunidad.

Finalmente, la presidenta del Patronato Santa María de Guadalupe, Teresa de Jesús Castillo, destacó que este proyecto ya es una realidad viva para la comunidad, al contar actualmente con celebraciones diarias, visitantes y una creciente participación ciudadana.