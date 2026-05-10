Un éxito segunda edición del “Mercadito más Barato”; familias aprovecharon ofertas: Municipio.

Se logró la venta de 2 mil “Mandaditos”, para contribuir a que las familias accedan a la canasta básica a un gran precio.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, informa que hubo una gran respuesta por parte de las familias chihuahuenses en la segunda edición del “Mercadito Más Barato”, en el Parque Campesina, donde cientos de familias acudieron para aprovechar las distintas ofertas y apoyos disponibles.

Gracias a la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, la Central de Abastos, Bimbo y CANACO Chihuahua, se pudieron vender 2 mil “Mandaditos”, paquetes con frutas y verduras a bajo costo que contribuyeron directamente a la economía familiar.

Asimismo, las y los asistentes pudieron acceder a productos como huevo, frijol y paquetes especiales de Bimbo a precios accesibles, además de disfrutar de la participación de más de 30 emprendedores locales y diversos servicios municipales gratuitos.

Entre los servicios ofrecidos durante el evento destacaron revisiones metabólicas, vacunación de mascotas y donación de árboles, acercando beneficios integrales para las familias asistentes.

El Gobierno Municipal agradece la participación y confianza de la ciudadanía, así como el respaldo de las empresas y organismos aliados que hicieron posible esta segunda edición del “Mercadito Más Barato”.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, donde próximamente se dará a conocer la fecha y sede de la tercera edición de este programa.