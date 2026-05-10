Maru Campos felicita a las madres en su día.

-Con motivo del 10 de mayo, reconoció a todas las mujeres que diariamente impulsan a sus familias con amor y compromiso

La gobernadora Maru Campos felicitó en su día a todas las madres chihuahuenses, a quienes reconoció por ser el corazón de las y familias esforzarse diariamente y con amor para sacar adelante a sus hijas e hijos.

Agradeció especialmente a su mamá, María Eugenia Galván Antillón, por ser guía y consejo que ha respaldo cada paso en su camino, así como por enseñarle lo que significa trabajar por su estado, con la convicción de que todo tiene sentido cuando se hace por los demás.

Con motivo del 10 de mayo, la mandataria les aseguró a todas que son una fuerza constante que inspira con el ejemplo, y que ayuda a construir un mejor Chihuahua cada día.

Añadió que su Gobierno sigue trabajando con la convicción de que brindar más oportunidades y un mejor futuro para cada mujer y sus familias, es la base para formar la sociedad que las y los chihuahuenses se merecen.

Expresó su cariño para todas quienes celebran este Día de las Madres y reiteró que cuentan con ella para seguir siendo quienes con fortaleza, ponen en alto a la entidad.