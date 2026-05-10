Policía Cibernética del Municipio combate ciberdelitos y explica cómo prevenirlos.

Fraudes en compras, hackeo de redes y montadeudas: las modalidades más frecuentes de ciberdelitos.

La Policía Cibernética Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y reforzar medidas de prevención para evitar convertirse en víctima de ciberdelitos y fraudes, que delincuentes realizan a través de internet y redes sociales.

Actualmente, las modalidades más frecuentes detectadas son los fraudes por compras en línea, el hackeo de redes sociales y las extorsiones digitales, delitos en los que los responsables aprovechan el desconocimiento o descuido de las personas para obtener dinero o información personal.

Uno de los casos más recurrentes corresponde a aplicaciones de préstamos conocidas como “montadeudas”, las cuales ofrecen dinero inmediato, pero posteriormente generan intereses excesivos y amenazas hacia las víctimas, incluso utilizando información personal o contactos almacenados en los dispositivos móviles.

La Policía Cibernética recomienda desconfiar de ofertas demasiado atractivas, verificar siempre la autenticidad de páginas y perfiles, evitar compartir códigos de seguridad o datos bancarios y no responder llamadas o mensajes sospechosos.

Asimismo, en caso de recibir llamadas de extorsión, se recomienda colgar de inmediato y reportar la situación al número de emergencias 9-1-1, proporcionando el número telefónico desde el cual se realizó el contacto.

El Gobierno Municipal pone a disposición de la ciudadanía la oficina de la Policía Cibernética ubicada en la Comandancia Norte, sobre avenida Homero número 500, así como la línea telefónica 614-442-7300, extensión 3214, donde se brinda orientación y atención especializada.