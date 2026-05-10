Presenta Cultura programación de la Jornada de Creadores Pecda 2026.

Con variedad de propuestas culturales para la población en general y públicos específicos

La Secretaría de Cultura presentó la programación de actividades de la Jornada de Creadores Pecda 2026, que contempla funciones de danza, música, teatro, artes visuales y proyectos desarrollados por artistas locales en los municipios de Chihuahua y Aquiles Serdán.

Esto forma parte de los resultados del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda), impulsado por el Gobierno de México en coordinación con el Gobierno del Estado, con una oferta dirigida tanto al público en general como a sectores específicos de la población.

Durante el presente mes, las y los beneficiarios de la convocatoria 2025 realizarán presentaciones en teatros, museos, planteles educativos de la capital del estado y Centros de Reinserción Social.

El martes 12 de mayo, alumnas y alumnos de Colegios de Bachilleres participarán en la charla musical Siyá Nórima, de Emiliano García, además de una plática de fotografía impartida por María del Carmen Rosas, para concluir con la muestra de danza El Eco del Baile, de Ebani Díaz, en la Casa de la Cultura del Cobach.

El viernes 15 de mayo, a las 19:00 horas, se realizará la presentación del libro “Vestir la Raíz: Indumentaria tradicional de la polka en Chihuahua”, en el Museo Casa Juárez, con acceso gratuito.

El lunes 18 de mayo, a las 19:00 horas, el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra” albergará el concierto Voz propia, mujeres que hacen del jazz un territorio posible, de Paulina Caballero Hernández, abierto al público.

Un día después, a las 18:00 horas, el mismo recinto recibirá la puesta en escena de danza Las que levantan el polvo: Mujeres de rienda al galope, de Emmanuel Gallardo, también con entrada libre.

Para el 21 de mayo, el Museo Casa Chihuahua, el Centro Cultural Quinta Carolina y el Teatro de Cámara serán sede, respectivamente, de la obra La Ganoka, el concierto El violoncello del desierto y la función de danza Enmascaradas del Norte, programadas a las 18:00, 18:30 y 19:00 horas.

En Aquiles Serdán se llevará al Cereso de San Guillermo el performance La almadía del peregrino, de Silvia Rocío García. Ese mismo día, Erick Hernández presentará en el Teatro de Cámara la propuesta Raíces que Cantan: Pasacalles musical para la primera infancia, a las 18:00 horas y con acceso gratuito.

Además, Ana Laura Herrera inaugurará la exposición de artes visuales La roca que parece no llegar a la cima o el cómo Sísifo quizá era mujer, en el Centro Cultural Quinta Carolina, a las 16:00 horas, con entrada libre.

El sábado 30 de mayo, la Biblioteca Infantil de Chihuahua recibirá a niñas y niños para conocer el juego de mesa Rikemachi: Vamos caminando el Rarámuri, proyecto desarrollado por Jorge Eduardo Bustillos.

La dependencia invitó a consultar la agenda cultural del estado a través del sitio oficial de Cultura Chihuahua y en sus redes sociales oficiales de Facebook e Instagram.